La telefonata choc alla polizia: “Sta sparando a tutti”. Padre uccide tre figli e tenta di uccidere la moglie in un atto di violenza senza precedenti - Controcopertina

L’orrore di un padre che uccide i suoi figli

Ciò che è accaduto in Ohio è un evento terribile e spaventoso. Chad Doerman, un uomo di 32 anni che sembrava essere un padre di famiglia normale, ha compiuto un gesto atroce: ha preso il suo fucile e ha sparato alla sua famiglia. La tragedia si è consumata il 15 giugno, quando Doerman ha ucciso freddamente i suoi tre figli in un modo che non può essere descritto a causa della sua efferatezza. Successivamente, ha tentato di fare lo stesso con sua moglie, nonché madre dei bambini, e con la sua figliastra. In queste ore, le telefonate scioccanti dei vicini alle autorità sono state rese pubbliche. Poco dopo, l’uomo è stato arrestato dalla polizia della contea di Clermont.

Un atto di malvagità senza precedenti

Le autorità americane hanno definito l’accaduto un “orrore malvagio”. Dopo aver ucciso i suoi figli, Chad Doerman ha anche ferito sua moglie alla mano con l’intenzione di ucciderla successivamente. Tuttavia, la donna è riuscita a fuggire portando con sé anche la figliastra. A quel punto, la quindicenne ha chiesto ai vicini di chiamare la polizia, che è giunta sul posto pochi istanti dopo.

Le agghiaccianti telefonate al 911

“Nel suo appello al 911, ha detto che il suo patrigno sta uccidendo tutti in casa sua! Le ho chiesto di salire in macchina con me, ma ha detto che non poteva lasciare la sua famiglia. Penso che sia corsa dai vigili del fuoco”, si sente in una delle agghiaccianti telefonate al 911. Pochi istanti prima, anche la madre dei bambini aveva chiamato il 911 e aveva riferito che “i bambini erano stati uccisi”.

La scoperta e l’arresto

Quando la polizia è intervenuta, ha trovato Chad seduto su un gradino con un fucile in mano. I corpi dei tre figli giacevano nel cortile interno. “Tutti gli sforzi di soccorso sono stati vani e tutte e tre le vittime sono morte per le ferite riportate sul posto. Inoltre, è stata trovata una quarta vittima, una donna adulta di 34 anni, che è stata uccisa con un’arma da fuoco al di fuori della residenza”, ha spiegato lo sceriffo. L’uomo ha confessato il suo terribile gesto.

Conclusioni: Un dolore inspiegabile che ha colpito una comunità

L’orrore di un padre che uccide i propri figli e tenta di uccidere anche la moglie ha scosso profondamente la comunità di Ohio. Questo atto di violenza senza precedenti ha causato un dolore inspiegabile a familiari, comunità, forze dell’ordine e soccorritori. L’uomo ha confessato il suo crimine, lasciando tutti sconcertati di fronte a una tragedia così devastante. È un momento di lutto e di riflessione su come prevenire tali atti di violenza familiare e proteggere coloro che sono più vulnerabili