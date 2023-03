La tragedia di Alda D’Eusanio, ecco perché non ha avuto figli?

Alda D’Eusanio ha vissuto immense difficoltà nella sua vita privata, lasciando una domanda scottante: perché non ha mai avuto figli?

Alda D’Eusanio è l’ultima concorrente a varcare la porta rossa e a diventare la protagonista di questa attesissima e lunga edizione del “Grande Fratello Vip”. È già sulla bocca di tutti, ma al di là della Casa si parla soprattutto della sua vita privata. C’è qualcosa di speciale da raccontare? Entriamo nello specifico e conosciamola meglio!

Alda D’Eusanio aveva un motivo forte per non avere figli, una decisione presa con una convinzione appassionata.

L’appassionata storia d’amore della giornalista era interamente dedicata a un uomo, Gianni Statera, il suo amato marito. Nel 1983 hanno celebrato con gioia il loro matrimonio e sono stati inseparabili e profondamente legati fino alla sua prematura scomparsa nel 1999. I più attenti possono facilmente riconoscere il significato di questo fatto. Ma di che cosa si tratta?

Alda e il suo amato marito non hanno mai avuto figli e il motivo rimane un mistero. Nonostante ciò, l’attrice ha dovuto affrontare molti eventi che hanno segnato il suo percorso e il suo carattere. In particolare, l’incidente stradale del 2012 che l’ha lasciata in coma per un mese. È stata una tragedia devastante, ma ne è uscita più forte che mai.