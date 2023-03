“Offensiva e sgarbata, da sbattere fuori”. GF Vip 7, Oriana criticata duramente: interviene Signorini

Oriana Marzoli ha subito un’intensa aggressione fuori dal GF Vip 7, spingendo Alfonso Signorini a prendere una posizione forte e a difendere uno dei suoi concorrenti arrivati alla finale del 3 aprile. La decisione è stata però accolta da una feroce opposizione: il pubblico, infuriato per la squalifica di Daniele Dal Moro, ha chiesto a gran voce che venisse preso lo stesso provvedimento. Signorini ha fornito le ragioni principali della sua decisione.

Sono assolutamente indignato che Oriana Marzoli, nella casa del GF Vip 7, sia accusata di tutto tranne che di educazione e civiltà! Alfonso Signorini ha letto una lettera inviata al settimanale Chi, che iniziava così: “Caro direttore, non guardo il GF Vip da quando Oriana è stata nominata finalista, ma ho letto che Daniele è stato squalificato. La cosa non mi scandalizza, visto il suo temperamento scostante. Non so bene cosa sia successo, ma posso solo supporre che una delle sue sfuriate sia stata accompagnata da bestemmie”. Non posso credere che stia accadendo!

L’ultima puntata del GF Vip 7 ha scatenato un’accesa polemica su Oriana Marzoli e Alfonso Signorini è intervenuto!

Il severo rimprovero a Oriana Marzoli da parte di una telespettatrice del GF Vip 7 è stato così forte che Alfonso Signorini non ha potuto tacere. Sono un’appassionata femminista e non posso che applaudire il carattere di Oriana, che però si scontra con la definizione di donna signorile che ha attribuito alla concorrente. Sono a favore dei diritti e dell’emancipazione delle donne, ma questo non ci dà il diritto di essere grossolani, maleducati e crudeli, come spesso è stata lei.

Infine, la lettrice di Chi ha dichiarato con forza: “Non si tratta di non rispettare le regole e di creare il caos, non è questo che significa essere una donna liberata. Oriana avrebbe dovuto essere eliminata dalla competizione molto prima di Daniele!”. Signorini ha risposto con entusiasmo: “Mia cara lettrice, parli a nome dei tanti che mi hanno scritto esprimendo la loro delusione nel vedere Oriana in finale. È molto amata, ma anche molto criticata per il suo linguaggio e il suo comportamento. È una grande personalità e, come tutte le grandi personalità, divide. Un caloroso saluto a voi!”.

Signorini ha confermato che, sebbene non tutti siano fan di Oriana, la maggior parte delle persone ha votato per farla andare direttamente in finale! Ma nonostante il suo comportamento discutibile, la produzione ha deciso comunque di tenerla con sé, quindi non è stata mandata via!