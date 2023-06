La tragica morte di Michelle Causo: Genitori sconvolti chiedono giustizia - Controcopertina

La madre e il padre di Michelle Causo, la giovane ragazza uccisa brutalmente, rompono il silenzio e rivelano i dettagli scioccanti del suo tragico destino. Mentre esprimono la loro rabbia e il loro dolore, i genitori difendono la memoria di Michelle, descrivendola come una persona forte che non si sarebbe mai lasciata sopraffare senza reagire.

Le dichiarazioni sconvolte dei genitori

Daniela, la madre di Michelle Causo, non esita a esprimere il suo terrore e la sua certezza riguardo alla morte violenta della figlia. Con voce rotta dal dolore, afferma che Michelle è stata picchiata a morte e poi pugnalata ripetutamente, sostenendo che la ragazza era coraggiosa e non si sarebbe mai fatta sottomettere. Il padre, invece, suggerisce che l’omicidio non possa essere stato compiuto da una sola persona e sospetta l’intervento di altri complici.

La testimonianza all’uscita dalla Questura

All’uscita dagli uffici della Questura, i genitori di Michelle vengono accolti da Federico, il “miglior amico di mia figlia” secondo la madre. Iniziano abbracci commossi, seguiti da un momento di sfogo. Federico ricorda la forza e il carattere di Michelle, rivelando che la ragazza stessa era capace di difendersi anche da lui.

Le supposizioni dei genitori

Il padre esprime il suo scetticismo riguardo alla tesi degli inquirenti, che sostengono che l’omicidio sia stato commesso da una sola persona. Egli crede invece che l’assassino sia stato aiutato da qualcun altro e sostiene che il sospettato fosse sotto l’influenza di farmaci pesanti e sostanze stupefacenti. La madre, invece, rivela di aver avuto alcune conversazioni con il sospettato in cui gli chiedeva se studiasse, ma lui aveva ammesso di non essere interessato all’istruzione.

La testimonianza della madre su Rai2

La madre di Michelle, intervistata su Rai2, racconta gli ultimi avvenimenti prima della tragica morte della figlia. Descrive il sospettato come educato e racconta che Michelle aveva programmato di tornare a casa dopo una serata con gli amici, ma improvvisamente smise di rispondere al telefono. La madre esprime il suo sconcerto per la brutalità dell’omicidio, affermando che l’assassino sembrava un bravo ragazzo, meglio degli italiani secondo gli amici. Sospetta che la ragione dell’omicidio sia stata il rifiuto di Michelle nei confronti del sospettato, nonostante lui fosse innamorato di lei.

La morte tragica di Michelle Causo ha sconvolto profondamente i suoi genitori, che parlano apertamente dei dettagli orribili che circondano l’omicidio della loro amata figlia. La loro testimonianza evidenzia il coraggio e la forza di Michelle, mentre chiedono giustizia per il suo terribile destino. La ricerca della verità continua, e la speranza è che coloro che hanno partecipato a questo crimine vengano portati alla luce e puniti secondo la legge.