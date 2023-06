Amadeus lascia un programma di punta: chi prenderà il suo posto?" - Controcopertina

Le voci su un possibile addio al Festival di Sanremo smentite

Circolano voci sul possibile addio di Amadeus al Festival di Sanremo, un evento che ha condotto con successo nelle ultime edizioni. Tuttavia, queste voci sono state ufficialmente smentite. Amadeus continuerà a occupare il suo posto e sono emersi persino dei nomi di possibili co-conduttrici, tra cui Arisa, Emma, Elodie e Annalisa. Non resta che attendere conferme, ma è certo che Amadeus rimarrà un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

La sorprendente sostituzione in un altro grande show

Recentemente, è emersa un’altra notizia riguardante uno spettacolo a cui Amadeus è stato sempre al timone nelle ultime edizioni. Sembrerebbe che questa volta debba cedere il posto a un noto doppiatore e conduttore televisivo, che negli ultimi tempi ha guadagnato notevole visibilità. Tutto nasce dall’annuncio di TVBlog che riporta la decisione dei dirigenti Rai: “La Regione Calabria ha firmato un accordo biennale con Rai, attraverso Rai Com…”.

L’accordo tra Rai e Regione Calabria

Potreste chiedervi cosa c’entri la Regione Calabria con Amadeus. Ebbene, il portale ha rivelato che la Rai, grazie all’accordo con la regione meridionale, organizzerà le prossime due edizioni de “L’anno che verrà” proprio in Calabria. Questo spettacolo, che Rai1 dedica all’addio all’anno vecchio e al benvenuto al nuovo, di solito è condotto da Amadeus.

Pino Insegno come possibile sostituto

Ma chi prenderà il posto di Amadeus? Secondo le voci, il popolare doppiatore Pino Insegno potrebbe essere il suo successore alla conduzione de “L’anno che verrà”. Per Insegno, sarebbe un ulteriore programma televisivo dopo il suo ruolo di protagonista nel prime time di Rai2 con “Il Mercante in Fiera”. Inoltre, si parla anche di un possibile avvicendamento tra Insegno e Flavio Insinna a “L’eredità”. Per avere conferme, dovremo attendere il prossimo 7 luglio, quando verranno presentati i palinsesti Rai per il periodo 2023/2024.