La tragica scoperta: il corpo di Gaetano Impellizzeri dopo nove anni di scomparsa

Le speranze di ritrovare vivo Gaetano Impellizzeri, l’uomo scomparso nove anni fa durante un viaggio in direzione della Lombardia, sono giunte a una triste conclusione. Il caso aveva attirato l’attenzione anche del programma televisivo “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Per coloro che non ricordano la storia, Gaetano era un agente di commercio siciliano che era misteriosamente scomparso il 10 febbraio 2014, quando aveva preso un volo dall’aeroporto di Trapani con destinazione Orio al Serio, a Bergamo, per un impegno di lavoro.

La scoperta dell’epilogo tragico

Come aveva ricostruito la trasmissione “Chi l’ha visto?”, Gaetano era atterrato regolarmente alle 8 del mattino e aveva telefonato più volte durante la giornata alla compagna e all’ex moglie. Le ricerche sono andate avanti per anni, ma solo ieri è giunta la svolta.

Il ritrovamento del corpo di Gaetano Impellizzeri, nove anni dopo la scomparsa

“I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, sotto la guida della Procura della Repubblica, hanno avviato ricerche specifiche su un terreno annesso a una casa colonica nelle campagne di Castelnuovo di Sotto, nell’ambito delle indagini relative a un omicidio avvenuto nel 2014, l’anno della scomparsa di Gaetano Impellizzeri”.

Secondo quanto trapelato, nelle ultime ore è stato scoperto un corpo “sepolto tra i campi di Castelnovo di Sotto, nella provincia di Reggio Emilia. A causa degli anni trascorsi dalla scomparsa dell’uomo, che all’epoca aveva 47 anni, e dello stato del cadavere ritrovato, saranno necessarie un’autopsia e un’esame del DNA per confermarne l’identità, ma per gli investigatori ci sono pochi dubbi”.

Un mistero da risolvere

Ora rimane da chiarire ciò che è successo a Gaetano. La sua famiglia e le sue figlie non hanno mai creduto che si fosse allontanato volontariamente e hanno continuato a cercarlo per tutti questi anni. I sospetti si concentrano sul suo viaggio a Bergamo, dove doveva concludere un importante affare. Tuttavia, i familiari hanno sempre affermato che Gaetano non sembrava preoccupato.

La dolorosa scoperta del corpo di Gaetano Impellizzeri dopo nove anni di scomparsa ha posto fine alle speranze di ritrovarlo vivo. Ora le indagini cercheranno di fare luce su questo tragico epilogo e di scoprire la verità dietro la sua morte. La famiglia e gli amici dovranno affrontare il difficile processo di elaborazione di questa perdita, mentre la giustizia cercherà di far luce su questa triste vicenda.