Barbara D’Urso sotto attacco: Accuse feroci da parte di Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso, celebre conduttrice televisiva, sembra attraversare un periodo difficile e tormentato. Recentemente, è stata respinta da Amadeus per una possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2024, un’opportunità che sembrava interessarla particolarmente. Tuttavia, essendo una professionista di alto livello, non avrà problemi a trovare nuove sfide nel giro di pochi mesi, sostenuta anche dal calore di una parte del pubblico che cerca di mostrarle il proprio appoggio in questo momento complicato. Tuttavia, c’è qualcuno che non risparmia critiche nei suoi confronti: Selvaggia Lucarelli.

Le parole taglienti di Selvaggia Lucarelli su Barbara D’Urso

Nelle pagine del Fatto Quotidiano, la giornalista scrive: “Quando Barbara D’Urso afferma, in questi giorni, che il trash su Mediaset non è solo merito suo, ha ragione. Tuttavia, ciò che sfugge a Barbara è la differenza tra il trash colorato, popolato da personaggi ingenui, rumorosi, sopra le righe e di basso livello culturale, e quello cattivo, che affonda le radici nelle tragedie personali”.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: “Non provo pietà per lei”

“Nei conflitti familiari, nelle liti per eredità, separazioni, tradimenti, malattie, violenze. La spietatezza di Barbara D’Urso, in tutti questi anni di televisione feroce, in cui tutto era lecito, dal mostrare senza pietà la sofferenza di Francesco Nuti quando la malattia l’aveva già devastato, fino ad immergersi nella sordida vicenda Moric-Corona e nel dolore del figlio Carlos, fino alle preghiere in diretta con Salvini”, ha scritto la giornalista.

Proprio per questo motivo, Selvaggia Lucarelli ha dichiarato di non riuscire a provare pietà o compassione: “Potrei persino provare empatia se non fosse che Barbara D’Urso ha causato tanta sofferenza e rabbia in tutti questi anni di televisione in cui gli ascolti contavano più delle relazioni umane, dei principi morali, del rispetto per le persone e per l’attualità, senza mai mostrare alcun pentimento”.

Risposta incerta di Barbara D’UrsoNon si sa se Barbara D’Urso deciderà di rispondere a queste accuse. Le sue ultime parole risalgono a un’intervista rilasciata a Repubblica, in cui ha spiegato nel dettaglio la sua versione dei fatti, a partire dal fatto che Mediaset l’ha tenuta all’oscuro della fine di “Pomeriggio 5” fino all’ultimo momento.