La tragica vicenda della mamma arrestata per la morte dei suoi figli

Il 25 ottobre 2022, a un anno di distanza dalla morte della sua figlia di soli quattro mesi, un altro tragico evento sconvolge la vita della giovane mamma di 27 anni di Pedrengo, alle porte di Bergamo. Questa volta è il suo bambino di due anni ad essere stato trovato senza vita nella sua culla.

La morte dei due bambini a distanza di appena un anno non può essere passata inosservata alle autorità. I carabinieri, infatti, hanno subito avviato un’indagine per fare luce su queste tragedie senza spiegazione.

Nessuno avrebbe mai sospettato che la madre potesse essere coinvolta in queste morti misteriose. Tuttavia, dopo l’autopsia del corpo del bambino di due anni, i sospetti dei carabinieri sono aumentati. L’esame ha infatti rivelato che il piccolo è morto per “asfissia meccanica acuta da compressione del torace”, e gli investigatori hanno concluso che la morte sia stata causata da un’azione volontaria.





La Procura ha disposto la riesumazione del corpo della bambina morta un anno prima per cercare eventuali elementi aggiuntivi d’indagine. Tuttavia, la salma era in pessime condizioni a causa di un precedente danneggiamento della bara, quindi non è stato possibile ottenere ulteriori informazioni.

La madre ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella morte dei suoi figli. Tuttavia, gli inquirenti hanno ritenuto sufficienti le “coincidenze” tra le due morti per arrestarla con l’accusa di duplice infanticidio.

Il primo episodio

Il primo episodio è avvenuto nel novembre del 2021, quando la bambina di soli quattro mesi è stata trovata senza vita nella sua culla. La madre ha raccontato di aver dato il latte alla bambina e poi l’ha lasciata addormentare nella culla. Quando è tornata in camera dopo una doccia, la bambina era diventata cianotica e non respirava.

Il medico del 118 intervenuto sul posto non ha rilevato segni di violenza, ma ha solo potuto constatare il decesso della bambina. Inizialmente, si era pensato che la morte fosse stata causata da un episodio di Sids (Sudden Infant Death Syndrome), noto anche come “morte in culla”. Tuttavia, l’autopsia del corpo del fratellino ha smentito questa ipotesi.

La vicenda della mamma arrestata per la morte dei suoi figli è una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica. Nonostante le indagini siano ancora in corso, gli elementi raccolti finora sembrano indicare che la madre abbia soffocato i suoi figli. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda.