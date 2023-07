La trasformazione di Pamela Camassa: quanti chili ha perso dopo l'Isola dei Famosi - Controcopertina

Una sorprendente metamorfosi dopo l’Isola dei Famosi

Pamela Camassa, ex concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha svelato finalmente il numero di chili persi dopo l’esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi. In un’intervista esclusiva, ha deciso di condividere l’importante risultato raggiunto e di parlare apertamente del suo peso. Le sue dichiarazioni confermano quanto si era già intuito dalle ultime immagini pubblicate sul suo profilo Instagram: la differenza è davvero notevole.

Un’impresa comune con Elettra Lamborghini

Pamela Camassa non è l’unica ex concorrente dell’Isola dei Famosi ad aver perso peso in modo significativo. Anche Elettra Lamborghini ha sorpreso positivamente tutti con la sua trasformazione. In soli due settimane, la cantante ha perso sette chili grazie a una dieta ricca di fibre e proteine, riducendo ma non eliminando i carboidrati. Un regime alimentare suddiviso in cinque pasti che ha portato a risultati straordinari.

Il peso perso da Pamela Camassa grazie al reality

Tornando a Pamela Camassa, oltre a rivelare il suo incredibile successo nella perdita di peso grazie all’Isola dei Famosi, ha anche confessato di non aver avuto particolari difficoltà ad adattarsi all’ambiente dell’Honduras. Grazie a cinque settimane di preparazione, tra intensi allenamenti in palestra con un personal trainer e una dieta mirata, ha raggiunto un livello di forma fisica ottimale.

E finalmente, il segreto viene svelato: “Durante la mia permanenza in Honduras ho perso otto chili, quindi posso dire di essere pronta per l’estate e di poter affrontare con fiducia la prova costume”. Le immagini che ha condiviso sui social media testimoniano inequivocabilmente la sua incredibile trasformazione. Pamela Camassa era già una donna meravigliosa, ma ora si sente ancora più in forma e pronta a godersi al massimo i mesi estivi, sfoggiando un corpo ancora più bello sulle spiagge.

L’ammirazione dei fan per la nuova forma fisica di Pamela Camassa

Ogni foto che Pamela Camassa pubblica online riceve un’enorme quantità di complimenti da parte dei suoi numerosi fan. Il suo percorso durante l’Isola dei Famosi è stato ampiamente apprezzato dal pubblico e ora i suoi sostenitori non fanno che inviarle messaggi positivi riguardo alla sua straordinaria trasformazione fisica. La sua determinazione e impegno hanno conquistato il cuore dei fan e Pamela Camassa è pronta a godersi il meritato successo.