Una tragica scoperta nella camera da letto: La morte di Sara a soli 30 anni - Controcopertina

Un addio prematuro che lascia un vuoto incolmabile

Una notizia terribile ha scosso due regioni italiane: Sara Tomaselli Paolin è morta a soli 30 anni, e la tragica scoperta è stata fatta dal suo marito, con il quale si era appena sposata meno di un anno fa. Le loro nozze si erano celebrate nel settembre del 2022, eppure ora si ritrovano a fronteggiare la tristezza di una perdita così improvvisa. Sara è stata trovata senza vita nel loro letto, lasciando tutti a bocca aperta.

Una passione per l’arte che la rendeva speciale

Sara Tomaselli Paolin era una donna attiva e appassionata nel suo ambito professionale. Nutriva un’enorme passione per il mondo dell’arte e della creatività. La sua morte prematura ha lasciato molti a piangere la sua scomparsa. La giovane di 30 anni lavorava come fotografa e copywriter, un percorso professionale che aveva intrapreso dopo aver conseguito un diploma in Arti grafiche e una laurea in Beni Culturali sei anni fa.

Un addio improvviso che lascia sgomento

Secondo le informazioni finora disponibili, Sara Tomaselli Paolin è morta improvvisamente, lasciando parenti e amici nel profondo sconforto. Era noto che stesse combattendo da tempo contro una malattia, ma nessuno si aspettava una fine così rapida. La giovane donna era anche una redattrice di UnderTrenta. La sua morte è avvenuta nella sua casa a Bassano del Grappa (Vicenza), dove viveva con il marito, anche se le sue origini erano del Trentino-Alto Adige, essendo nata a Levico Terme.

Un ricordo che rimarrà nel cuore

Il cugino di Sara, Moreno Peruzzi, che è anche assessore a Levico Terme, ha condiviso un ricordo commosso su ildolomiti.it: “Sara è sempre stata una persona che ci stimolava nelle discussioni che avevamo, con la sua intelligenza e la capacità di sollevare tematiche importanti che ci facevano riflettere.” I funerali della giovane di 30 anni si svolgeranno il 10 luglio nella chiesa di Levico, a partire dalle 15:30. La salma arriverà dall’ospedale di Bassano.

L’ultimo addio

Come indicato nel manifesto funebre di Sara, il rosario sarà recitato il 9 luglio nella chiesa di Selva. Dopo la celebrazione dei funerali, il suo corpo sarà cremato. Ad accompagnare Sara nel suo ultimo viaggio ci saranno soprattutto sua madre Marilina, suo padre Ezio, sua sorella Licia e sua nonna Francesca, che la piangeranno con immenso dolore.