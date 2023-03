La vera storia del film ‘Sully’ che trovate su Netflix

Il film “Sully” (2016) è basato sulla storia vera del pilota Chesley “Sully” Sullenberger, che ha compiuto un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson a New York il 15 gennaio 2009, salvando tutte le 155 persone a bordo del volo US Airways 1549.

Il volo 1549 era appena decollato dall’aeroporto LaGuardia di New York, diretto a Charlotte, nella Carolina del Nord, quando ha subito un impatto con uno stormo di uccelli. L’incidente ha causato il malfunzionamento di entrambi i motori dell’aereo, rendendo impossibile tornare all’aeroporto o raggiungere un altro aeroporto vicino.

Di fronte a una situazione estremamente pericolosa, il capitano Sullenberger e il primo ufficiale Jeffrey Skiles hanno preso la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson. Grazie alle loro abilità e al lavoro di squadra, l’atterraggio è stato un successo e tutte le persone a bordo sono state soccorse in breve tempo.

La storia dell’atterraggio sul fiume Hudson, noto anche come “Miracolo sull’Hudson”, è diventata un simbolo di eroismo e professionalità. Sully è stato celebrato come un eroe e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze per il suo coraggio e la sua prontezza nel gestire una situazione così critica.

Il film “Sully”, diretto da Clint Eastwood e interpretato da Tom Hanks nel ruolo del capitano Sullenberger, racconta la storia dell’incidente e delle successive indagini sull’atterraggio di emergenza. Il film si concentra sulle difficoltà affrontate da Sully durante le indagini e sulle implicazioni personali e professionali dell’evento.