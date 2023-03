Oriana Marzoli è devastata dalla squalifica di Daniele e, tra le lacrime, implora di poter parlare con lui.

In seguito alla squalifica di Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è momentaneamente scomparsa dalle telecamere del Grande Fratello VIP. Tuttavia, durante la diretta, è stata possibile udire la voce della concorrente spagnola che, tra le lacrime, esclamava: “Fatemi parlare con lui”.

A poche settimane dalla conclusione del Grande Fratello VIP, anche Daniele Dal Moro è stato squalificato dal reality show. Il partecipante è stato sanzionato dal programma per aver violato il regolamento a causa di espressioni volgari, atteggiamenti irruenti e irrispettosi. Un episodio simile era già accaduto il 9 marzo con Edoardo Donnamaria. L’annuncio della squalifica è giunto poco dopo la diffusione su Twitter di un video in cui Dal Moro afferra per il collo Oriana Marzoli. Nonostante le recenti discussioni, Marzoli appare disperata: durante la diretta del reality, la sua voce si è sentita brevemente mentre piangeva e chiedeva di poter parlare con Dal Moro.

Dopo l’annuncio della squalifica, la diretta del Grande Fratello VIP è stata interrotta per un breve periodo. Al ritorno, la regia ha inquadrato per alcuni minuti Edoardo Tavassi che, a bassa voce, ha commentato l’accaduto con Luca Onestini, sottolineando come il tempo trascorso nella casa possa portare a situazioni del genere. Successivamente, la telecamera si è spostata su Micol Incorvaia nella sala trucco. In sottofondo, si percepiscono le lacrime di Oriana Marzoli che ripete più volte di voler parlare con Dal Moro. Poco dopo, la concorrente è stata chiamata in confessionale dagli autori.

Nella casa del Grande Fratello VIP, regna il silenzio. Le prime immagini riprendono Nikita Pelizon, amica di Dal Moro, mentre cucina e si asciuga le lacrime. Accanto a lei, Antonella Fiordelisi, scossa dalla seconda squalifica avvenuta a breve distanza da quella del fidanzato, Edoardo Donnamaria.