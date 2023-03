“Tornerò presto, lo prometto”. Mamma Erica perde la vita a 33 anni, il tumore spegne il suo sorriso: l’ultimo messaggio sui social

Erica Calzavara era stata ricoverata all’ospedale di Padova per un intervento chirurgico e si aspettava di essere dimessa presto, come indicato nel suo ultimo post sui social media. La donna sperava di tornare alla sua vita e ai suoi cari, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, Erica aveva scoperto due anni fa di essere affetta da cancro, ma ha sempre lottato con tutte le sue forze per sconfiggere la malattia.

Erica Calzavara è deceduta a 33 anni a causa di un tumore

A maggio dell’anno scorso, Erica e il suo compagno Massimiliano si sono sposati. Il tumore diagnosticato dai medici era già in uno stadio avanzato e la coppia ha deciso di sposarsi e trascorrere gli ultimi due anni con il loro figlio Edoardo. Dopo il matrimonio, Erica Calzavara, Massimiliano e il piccolo Edoardo si erano trasferiti a Quinto.

Erica Calzavara ha lavorato fino a quando le è stato possibile. Era impiegata come cassiera presso il supermercato Eurospin di Mogliano. “Hai atteso che venissimo a salutarti per poi lasciarci pochi minuti dopo – scrive il marito sui social media -. Ti ringrazio perché se sono l’uomo e il padre che sono oggi, è solo grazie a te! Abbiamo condiviso 17 anni meravigliosi, metà della nostra vita insieme; nessuno come te! Nel nostro figlio vivrà per sempre una parte di te. Non so come farò senza di te, ma so che devo essere forte per continuare la vita che a te è stata negata. Ti amo tanto, amore mio, ti amerò per sempre!”.

Numerosi sono i messaggi di ricordo di Erica Calzavara. “Eri tu a rassicurarci con la tua forza, tranquillità e serenità”, ricorda una zia. “Mi hai insegnato a lottare e a godere delle piccole cose, e per questo ti sono grata. Hai voluto regalarmi le scarpe per il matrimonio a tutti i costi, dicendomi ‘Voglio che tu abbia qualcosa di mio’, e io ti ho risposto ‘Ne compreremo tante insieme'”, scrive l’amica Sarah. La data dei funerali verrà stabilita nelle prossime ore.