Delirio contro Vannacci in diretta da Bianca Berlinguer: “Sarebbe interessante sapere se ha il pisello piccolo”

L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non è paragonabile all’abbandono di Gianfranco Fini dal Popolo della Libertà per fondare “Futuro e Libertà”, un partito che non ha avuto successo. Non si prevede che questo evento avrà conseguenze negative significative per il centrodestra, né per l’ex generale stesso.

Roberto Vannacci è stato una scelta strategica di Matteo Salvini, ottenendo oltre 530.000 voti e contribuendo a mitigare la perdita di consensi che la Lega rischiava di subire alle elezioni europee del 2024. Tuttavia, i membri del partito hanno mostrato scarso apprezzamento per Vannacci, in particolare nel suo ruolo di vicesegretario.

Il rapporto tra Vannacci e i membri più ortodossi del nuovo Carroccio non si è mai consolidato. Salvini ha dovuto bilanciare le esigenze dei governatori del Nord con la necessità di valorizzare Vannacci, un compito che si è rivelato complesso all’interno del partito, portando infine alla separazione.

La dichiarazione odierna del leader della Lega suggerisce una strategia di comunicazione mirata: “Da un generale ti aspetti lealtà, elettori traditi”, ha affermato Salvini. Questo messaggio implica che il leghismo rimane intatto e si concentra attorno a un nucleo di sostenitori più coeso, un richiamo anche ai governatori.

Allo stesso tempo, la dichiarazione di Salvini indica a Vannacci la possibilità di intraprendere nuove iniziative politiche. La risposta di Vannacci è stata chiara: “Voglio stare lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, da oggi Futuro Nazionale è una realtà”. Tuttavia, è opportuno considerare il contesto più ampio.

Quando Vannacci menziona inciuci e compromessi, non si riferisce esclusivamente alla Lega, ma potenzialmente ad altri alleati del centrodestra, come Forza Italia. Le recenti iniziative di avvicinamento tra Forza Italia e Carlo Calenda, anche a livello locale per la candidatura a sindaco di Roma, non sono passate inosservate.

L’operazione di Vannacci, apparentemente disgregante per il centrodestra, si configura in realtà come una strategia pianificata. Mentre la sinistra esulta, l’ex generale procede a consolidare la propria posizione. L’obiettivo è superare la soglia del 3% elettorale, anche attraverso la costituzione di un cartello elettorale con altre formazioni, al fine di superare lo sbarramento e rappresentare altri potenziali elettori del centrodestra, quali il ‘Popolo della Famiglia’, i populisti più radicali e gli ex sostenitori di Berlusconi insoddisfatti.

Tale strategia consentirebbe a Vannacci di aggregare voti dispersi, mantenendo la propria appartenenza alla coalizione per evitare di favorire la sinistra, e di intercettare le preferenze in uscita provenienti dal movimento di Tajani verso Calenda e dalla famiglia Berlusconi verso sinistra, come evidenziato dai palinsesti Mediaset.

Se confermata, la nascita di questo polo potrebbe non indebolire, bensì bilanciare il peso dei conservatori (Fratelli d’Italia) e dell’ala più di destra della coalizione (Lega), riducendo la capacità di Forza Italia di influenzare gli equilibri interni, che rappresenta il principale punto di contatto della sinistra.



