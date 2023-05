La vera storia di Isobel: età, fidanzato, ballerina, Amici, cognome e dove vive - Controcopertina

Isobel di Amici: Una ballerina di talento che ha conquistato il cuore del pubblico

Isobel, la nota ballerina di Amici, ha lasciato un’impronta indelebile nel talent show di Maria De Filippi. Nonostante non sia entrata nel programma sin dall’inizio, il suo percorso nella scuola è iniziato il 20 novembre. Grazie alla raccomandazione di vari maestri, tra cui Emanuel Lo e Alessandra Celentano, Isobel ha ottenuto l’opportunità di mostrare il suo talento su Canale 5. In questo articolo scopriremo chi è Isobel, la sua carriera di ballerina, la sua vita privata e i successi ottenuti ad Amici.

Chi è Isobel di Amici

Isobel, il cui cognome è Feriye Kinnear, è una talentuosa ballerina australiana di soli 19 anni. Con una passione innata per la danza e i viaggi, ha già avuto l’opportunità di esibirsi in prestigiose compagnie di ballo in tutto il mondo. Grazie alla sua bellezza e al suo stile unico, Isobel ha catturato l’attenzione di molti appassionati di danza. Il suo talento è stato ammirato anche all’interno del talent show, dove ha conquistato il sostegno di numerosi fan. Su Instagram, il suo profilo ufficiale vanta oltre 137.000 seguaci.

La vita privata di Isobel

Oltre alla sua carriera artistica, scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Isobel. Durante il suo percorso ad Amici, sembra che abbia intrapreso una relazione con il cantante Cricca. Quello che è iniziato come un flirt divertente si è trasformato in un legame più profondo, tanto che Cricca ha deciso di porre fine alla sua relazione precedente per dedicarsi completamente alla ballerina australiana. Oltre alla danza, Isobel nutre una grande passione per la moda, come dimostrano i suoi servizi fotografici sul suo profilo Instagram. Potrebbe persino intraprendere la carriera di modella.

Successi ad Amici e oltre

Il talento di Isobel non è passato inosservato ad Amici. Oltre ad essere ammirata dagli insegnanti, dai giudici e dal pubblico a casa, ha conquistato l’opportunità di partecipare a un video che sarà trasmesso sui canali World of Dance. Per guadagnarsi questa possibilità, Isobel ha sfidato altri due talentuosi concorrenti, Ramon e Gianmarco. Grazie alla sua straordinaria abilità, ha meritato un posto nel serale, la fase cruciale del programma della scuola dei talenti di Canale 5.

Isobel, con il suo talento e la sua grazia sul palcoscenico, ha dimostrato di essere una ballerina di eccezionale talento ad Amici. La sua passione per la danza, unita alla sua bellezza e al suo stile unico, ha conquistato il cuore del pubblico e degli appassionati di danza. Continueremo ad ammirare la sua carriera in ascesa e ad attendere con trepidazione i suoi futuri successi.