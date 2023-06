La verità di Al Bano: il motivo che ha portato alla fine del matrimonio con Romina Power - Controcopertina

In un’intervista esclusiva, Al Bano Carrisi, che compirà presto 80 anni, ha svelato finalmente il vero motivo che ha portato alla fine del matrimonio con Romina Power dopo 29 anni insieme. Il cantante ha parlato apertamente della dipendenza di Romina dalla marijuana e di come ciò abbia influenzato la loro relazione. In questo articolo, esploreremo le rivelazioni di Al Bano e il suo presente con la compagna Loredana Lecciso.

Il ruolo della marijuana nella fine del matrimonio

Al Bano ha rivelato per la prima volta che il consumo eccessivo di marijuana da parte di Romina è stato uno dei motivi principali che hanno portato alla fine del loro matrimonio. Romina fumava questa sostanza fino a quattro volte al giorno, anche anni prima della tragica scomparsa di Ylenia. Secondo Al Bano, la marijuana ha trasformato Romina, rendendola irriconoscibile. Dopo l’effetto della droga, diventava triste e piangeva, perdendo l’attaccamento alle cose e la passione per la vita che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Questo è stato un fattore determinante nell’inizio della fine della loro storia d’amore.

Le origini della storia d’amore

Al Bano ha anche condiviso alcuni dettagli sugli inizi della loro storia. Si sono incontrati nel 1967 sul set del film “Nel sole” e la loro relazione è iniziata nel 1969. Nonostante fossero costantemente sotto i riflettori dei paparazzi, Al Bano ritiene che finire su una rivista autorevole come Oggi abbia ufficializzato la loro storia d’amore. Inizialmente, Al Bano non conosceva la famiglia Power e ammette che la sua ignoranza è stata un vantaggio. Tuttavia, ha sottolineato che la suocera si opponeva alla loro relazione e lo incoraggiava a sfruttarla per poi abbandonarla.

Il presente con Loredana Lecciso e il futuro

Al Bano ha espresso gratitudine nei confronti della sua attuale compagna, Loredana Lecciso, che ha dato loro due figli meravigliosi. Ha sottolineato che la presenza di Loredana ha portato nuova vita nella sua casa, riempiendola di bambini e allegria. Tuttavia, ha ammesso che ci sono state scelte fatte da Loredana che non ha condiviso appieno, facendo riferimento a un momento di crisi nella loro relazione. Riguardo al suo compleanno imminente, Al Bano si rifiuta di pronunciare il numero 80, sentendosi ancora giovane nel cuore e nello spirito.

Il legame con la sua terra

Al Bano ha condiviso il suo forte legame con la sua terra e il suo ruolo di contadino. Continuerà a cantare e a dedicarsi alla sua proprietà di 150 ettari di terra, producendo olio e vino. Il cantante ha grandi progetti per la sua cantina, sperando di aumentare la produzione di vino da 1,6 milioni a 5 milioni di bottiglie.

Al Bano ha finalmente svelato il motivo che ha portato alla fine del matrimonio con Romina Power, mettendo in luce l’importanza della dipendenza dalla marijuana nella loro storia. Attualmente, si gode del presente accanto alla compagna Loredana Lecciso e guarda al futuro con entusiasmo. La sua connessione con la sua terra è una parte essenziale della sua vita, e continuerà a dedicarsi alla sua passione per la musica e all’agricoltura.