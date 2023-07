La verità dietro la morte di Michelle Causo: cosa si dice nel quartiere - Controcopertina

Le circostanze misteriose che hanno portato alla morte di Michelle Causo continuano a sollevare domande e sospetti nel quartiere di Primavalle, a Roma. Dopo l’arresto del presunto assassino, sono emerse nuove testimonianze che mettono in discussione la versione ufficiale dei fatti.

Il debito sospetto

Secondo quanto riportato da un’amica minorenne di Michelle, il quale nome non è stato reso noto, il debito menzionato dal presunto assassino non sarebbe stato di 20-30 euro come affermato, ma di ben 1.500 euro. Questa rivelazione ha lasciato perplessi molti, poiché sembra incoerente con la storia presentata dal sospetto. Anche la madre di Michelle ha respinto categoricamente l’idea che il debito fosse la causa della tragedia, affermando che sua figlia non era coinvolta con la droga.

Le testimonianze contrastanti

L’amica di Michelle ha condiviso alcuni dettagli interessanti sulla relazione tra la vittima e il presunto assassino. Ha affermato di non aver mai avuto una buona impressione di lui e che nel quartiere si sussurravano altre versioni dei fatti. Tuttavia, il fidanzato di Michelle sembrava conoscerlo e non aveva mai mostrato gelosia. L’amica stessa, poco prima della tragedia, era partita per la Grecia, ma è tornata immediatamente a Roma dopo aver ricevuto la notizia dell’accaduto.

Dubbi sul ruolo del presunto assassino

Anche il nonno materno di Michelle, Elio, ha sollevato dei dubbi sulla versione ufficiale degli eventi. Si chiede come il presunto assassino abbia potuto compiere tutto da solo, considerando che Michelle era una ragazza robusta e lui appariva di costituzione più esile. Questa osservazione solleva interrogativi sulla possibilità che altre persone siano state coinvolte nella tragedia.

La verità ancora da scoprire

Nonostante queste testimonianze contrastanti e le speculazioni che circolano nel quartiere, la verità su cosa sia accaduto a Michelle Causo rimane ancora da scoprire. Le indagini sono in corso e spetta alle autorità competenti fare luce su questa triste vicenda. La famiglia di Michelle è determinata a ottenere giustizia per la loro amata figlia e a scoprire la verità dietro la sua morte.