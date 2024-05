Chi è Angelo Perrone, l’agente delle star: dietro le quinte delle vite dei famosi

Scopri chi è Angelo Perrone, l’uomo dietro il successo di Raffaella Carrà e tante altre celebrità italiane e internazionali. Un approfondimento sulla sua carriera, le collaborazioni con i VIP e la sua vita privata.





Angelo Perrone è una figura centrale nel mondo dello spettacolo, sebbene il suo nome non sia conosciuto al grande pubblico. Perrone, infatti, lavora dietro le quinte, gestendo le carriere di numerose star della televisione e del cinema. È conosciuto come l’agente delle celebrità e tra i suoi clienti spicca la mitica Raffaella Carrà, con cui ha avuto una lunga collaborazione. Tra i personaggi famosi con cui ha lavorato ci sono anche Maria Grazia Cucinotta e molti altri VIP italiani. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua vita.

Chi è Angelo Perrone: biografia e carriera

Angelo Perrone è rinomato sia nel panorama dello showbiz nazionale che internazionale. Nonostante la sua importanza, ci sono poche informazioni certe sulla sua biografia. Sappiamo che è nato il 30 o 31 marzo, ma l’anno di nascita rimane un mistero. Perrone è del segno dell’Ariete, un dettaglio che sembra riflettere il suo carattere dinamico e intraprendente.

La carriera di Angelo Perrone inizia giovanissimo, subito dopo aver raggiunto la maggiore età. La prima a credere nel suo talento fu proprio l’indimenticabile showgirl Raffaella Carrà. Da allora, la sua carriera è stata un crescendo di successi e collaborazioni prestigiose. Tra le star italiane con cui ha lavorato troviamo Maria Grazia Cucinotta, Monica Bellucci, Stefano Accorsi e Gina Lollobrigida. Ma il suo talento non si è fermato ai confini nazionali: Perrone ha collaborato anche con grandi stelle internazionali come Demi Moore, Woody Allen, Richard Gere, Madonna, Meryl Streep e Lady Gaga.

Un evento significativo della sua carriera fu l’organizzazione della partecipazione di Lady Gaga all’Europride del 2011, tenutosi al Circo Massimo di Roma. Questa collaborazione ha rafforzato ulteriormente la sua reputazione nel settore. Per tre anni consecutivi, Perrone ha ricevuto l’importante onorificenza di “Ambasciatore Doc Italy per il Management dello Spettacolo Roma Capitale”, un riconoscimento del suo contributo significativo al mondo dello spettacolo.

Oltre a essere un famoso agente, Angelo Perrone è spesso invitato in televisione come opinionista, soprattutto per commentare notizie di gossip. Nel 2023 ha ampliato il suo curriculum diventando docente alla School City Actors Agency di Milano, dove condivide la sua esperienza e conoscenza con le nuove generazioni di attori e agenti.

Angelo Perrone: la vita privata

L’agente delle star mantiene una grande riservatezza sulla sua vita privata. Non si hanno informazioni su eventuali partner, il che fa pensare che Perrone possa essere single. Questa riservatezza contribuisce a mantenere un alone di mistero intorno alla sua figura, concentrando l’attenzione esclusivamente sul suo lavoro e le sue collaborazioni professionali.

Curiosità

Oltre a essere il suo agente, Angelo Perrone è un grande amico di Maria Grazia Cucinotta, con cui trascorre molto tempo insieme. Questa amicizia si riflette anche nei numerosi scatti che li ritraggono insieme sui social media.

Sul suo profilo Instagram, Perrone condivide numerose foto con le star con cui collabora e ha collaborato in passato, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Angelo Perrone rimane una figura enigmatica ma fondamentale nello showbiz, con una carriera costruita sull’abilità di gestire e promuovere le più grandi celebrità. La sua storia è un esempio di come il lavoro dietro le quinte possa essere cruciale per il successo di molti volti noti.