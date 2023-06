La Verità sul Presunto Ritorno: Lorenzo Amoruso Parla di Manila Nazzaro in TV - Controcopertina

La recente apparizione di Lorenzo Amoruso in un noto programma televisivo ha suscitato grande sorpresa tra il pubblico. Durante la sua partecipazione a “Non sono una signora”, condotto da Alba Parietti, l’ex calciatore ha menzionato il nome di Manila Nazzaro, ma sia la conduttrice che Amoruso hanno lasciato intendere che la loro relazione fosse ancora in corso. Questa situazione ha lasciato gli spettatori perplessi, ma pian piano si è scoperta la verità dietro i fatti.

Da aggiungere all’equazione, Lorenzo Amoruso ha commesso un’errore clamoroso anche sui social, rivelando in anticipo ciò che sarebbe accaduto durante la puntata su Rai2. Infatti, Amoruso era uno dei concorrenti che avrebbe dovuto essere svelato nel corso della trasmissione. Tuttavia, a causa di un lapsus, ha involontariamente svelato ogni dettaglio prima del tempo.

Il Motivo delle Dichiarazioni di Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro

In realtà, Lorenzo Amoruso partecipava al programma “Non sono una signora” sotto le spoglie della drag queen Gigliola Yard. Queste sono state le parole di Alba Parietti, che si è rivolta anche a Manila Nazzaro: “Ci sono stati indizi evidenti. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché si travestiva da regina? Questo è un legame sentimentale con la sua compagna, che è una regina di bellezza, ex Miss Italia. Lui porta con sé anche la corona della sua splendida regina, e questo ci piace molto”.

Per quanto riguarda la gaffe sui social media, Amoruso ha condiviso immagini che facevano intuire la sua identità come Gigliola Yard. Infatti, un utente su Twitter ha scritto: “Ha svelato tutto su Instagram, aiuto sto morendo!”. Tuttavia, Amoruso stesso ha continuato a menzionare Manila come se fosse ancora la sua compagna, affermando: “Se vuoi andare d’accordo con la tua partner, devi iniziare a somigliarle e cercare di capirla. Devi cercare di metterti nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi ha aiutato a migliorarmi come persona e a capire la mia fidanzata”.

La Spiegazione: “Non sono una signora” è stato registrato un anno fa

La spiegazione è piuttosto semplice: “Non sono una signora” è stato registrato circa un anno fa, quando Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro erano ancora una coppia. Tuttavia, come riportato dal sito Biccy, i due si sono definitivamente separati lo scorso gennaio. Pertanto, le dichiarazioni fatte da Amoruso durante il programma televisivo risalgono a un periodo in cui erano ancora insieme.