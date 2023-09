La Voce che hai dentro, vuoi sapere chi è l’attrice che interpreta Regina: nome vero, età e vita privata

Massimo Ranieri protagonista principale nei panni di Michele Ferrara

Massimo Ranieri è il protagonista principale della fiction di Canale 5 “La Voce che hai dentro”. Lo vediamo nell’interpretazione del personaggio di Michele Ferrara, fin da giovane appassionato di musica. Michele aveva affiancato il padre Mimmo nella casa discografica Parthenope, di cui era diventato socio maggioritario.

Il padre però muore in circostanze tragiche e Michele viene condannato per il suo omicidio. Dopo aver trascorso diversi anni in carcere, Michele ottiene la libertà e cerca di far rinascere la casa discografica del padre.

Regina, il personaggio femminile della fiction

Nella fiction troviamo vari personaggi, tra cui Regina. Ma chi è l’attrice che la interpreta? Vediamo prima il ruolo di Regina nella serie.

Regina ha 30 anni ed è una ragazza molto bella. È una cantante dalla personalità sfacciata, cresciuta a Napoli dove ha imparato a farsi rispettare anche con atteggiamenti da “dura”. Con il tempo però abbandonerà alcuni tratti del suo carattere.

Michele le darà l’opportunità di firmare un contratto discografico con la sua etichetta e Regina stringerà un rapporto profondo sia con lui che con la sua famiglia. Il confronto con Michele la aiuterà a risolvere alcune problematiche del suo passato.

L’attrice che interpreta Regina è La Niña, alias Carola Moccia

Il nome d’arte dell’attrice che interpreta Regina è La Niña. Il suo vero nome è Carola Moccia ed è nata a Napoli nel 1991. È cantautrice e musicista.

La sua carriera da solista è iniziata nel 2019, dopo aver coltivato la passione per l’arte a 360 gradi, tra scrittura e teatro. Alcune sue canzoni di successo sono “Salomè”, “Croce”, “Fortuna” (2020). Nel 2021 è uscito il suo primo album “Eden”.

Nel 2023 La Niña ha pubblicato l’album “Vanitas” e ha duettato con Franco Ricciardi nel brano “Tu”, ottenendo grande popolarità.

Vita privata top secret

Sulla vita privata di Carola Moccia non si hanno molte informazioni. Nemmeno dal suo profilo Instagram emergono dettagli su eventuali relazioni sentimentali passate o presenti. Non è noto dunque se sia single oppure impegnata.