L'amore di Nicole Santinelli dopo Carlo Alberto: Un nuovo capitolo nel suo cuore - Controcopertina

La tronista di Uomini e Donne sembra aver trovato un nuovo consolatore

Uomini e Donne ha da poco detto addio a Carlo Alberto Mancini, ma Nicole Santinelli, la tronista che ha fatto molto parlare di sé durante l’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, si trova già al centro di una nuova polemica. Dopo l’annuncio di Carlo sulla fine della loro storia, che è durata soltanto 20 giorni, Nicole ha spiegato le ragioni di questa scelta tanto improvvisa quanto attesa da parte del pubblico affezionato a Uomini e Donne. La tronista ha dichiarato: “Anche se sono stata io a prendere questa decisione, non l’ho fatto pensando a entrambi”.

Nicole ha aggiunto: “Per me, l’amore non dovrebbe mai richiedere a nessuno di cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta è stata guidata dalle emozioni che ho provato in quel momento, ma una volta fuori dal programma e vivendo il giorno dopo giorno, ho capito, con grande dispiacere, che viviamo e concepiamo l’amore in modi diversi”.

Non è passato molto tempo dall’addio tra Nicole e Carlo, che già una frecciatina è stata lanciata a quest’ultimo. Poco dopo la separazione, Carlo si è affrettato a raccontare tutto sui social media, ma Nicole ha commentato: “Non mi sono sentita di condividere tutto con voi neanche dopo soli 30 minuti dalla nostra rottura. Speravo che, dato il buon rapporto con cui ci siamo lasciati, avremmo dato la notizia insieme o che mi sarei almeno concessa del tempo per elaborare la mia delusione”. E sembra che questa delusione abbia già trovato un po’ di conforto.

Le voci suggeriscono che Nicole Santinelli sia molto vicina al suo ex corteggiatore, Andrea Foriglio. A supporto di questa teoria, c’è una segnalazione fatta da Deianira Marzano, una nota esperta di gossip di Uomini e Donne. L’influencer ha rivelato: “Secondo le fonti, Andrea e Nicole non solo si sono sentiti, ma si sono anche visti”, anche se non sono state condivise foto o video a conferma di questa notizia.

Alcuni sostengono che Nicole e Andrea siano già una coppia, anche se lei non conferma direttamente, ma lascia spazio a diverse possibilità. Nicole ha detto: “Riguardo al futuro… molte persone mi stanno chiedendo come andrà a finire tra me e Andrea. Non posso negare ciò che ho provato e pensato di lui durante il programma”. Le sue parole sembrano confermare la situazione.