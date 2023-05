Cosa sta davvero succedendo alla Rai: Le denunce di Rita Dalla Chiesa - Controcopertina

Terremoto Rai e le voci di Rita Dalla Chiesa

Nel contesto delle dimissioni di Lucia Annunziata, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, l’ambiente della Rai è in subbuglio totale. È un argomento che suscita molte discussioni e che ha visto numerosi personaggi famosi esprimere il proprio punto di vista. Recentemente, anche Fiorello, durante la sua trasmissione VivaRai2!, ha cercato di stemperare le tensioni con un pizzico di ironia…

Rita Dalla Chiesa e il suo intervento senza filtri sulla situazione Rai

Rita Dalla Chiesa non ha esitato a commentare senza mezzi termini lo sconvolgimento che si sta verificando alla Rai. Siamo tutti testimoni di questo cambiamento, ma chissà quanti altri colpi di scena ci riserverà ancora il futuro. Anche Fiorello, noto showman siciliano, ha voluto dire la sua sull’argomento, senza dimenticare il suo inconfondibile umorismo: “Lucia Annunziata, perché te ne sei andata?”. Durante la trasmissione, Fiorello ha persino letto in diretta una presunta lettera di dimissioni della giornalista.

La denuncia di Rita Dalla Chiesa sulla situazione Rai: “Vergognosamente falso!”

“Mi scuso per eventuali errori di ortografia, ho cercato di scrivere il tutto il più velocemente possibile, prima che fosse voi a cacciarmi”, si legge tra le prime righe di un articolo scritto da Rita Dalla Chiesa. A parte le considerazioni su Fiorello, anche Rita Dalla Chiesa ha espresso il suo punto di vista senza peli sulla lingua: “Fuori tutti, dentro solo gli amici degli amici. Una realtà vergognosamente falsa”, ha dichiarato.

La visione di Rita Dalla Chiesa sulla presunta “epurazione” alla Rai

“Secondo molti personaggi di sinistra, giornalisti, politici e ‘intellettuali’, sembra che alla Rai si stia verificando un’epurazione interna estremamente severa. Sembrerebbe che stiano agendo da soli. I Fazio, le Annunziata e tutti gli altri che stanno pensando di lasciare non sono mai stati al centro di una bonifica orchestrata dal centrodestra”, ha affermato Dalla Chiesa. Successivamente, ha fatto riferimento agli “intellettuali di sinistra” che, secondo lei, sembrano adottare un atteggiamento di vittimismo nonostante siano stati confermati in posizioni di rilievo. Ma le sue critiche non finiscono qui.

L’opinione di Rita Dalla Chiesa sulla mancata comprensione del governo

Rita Dalla Chiesa ha poi aggiunto: “Non hanno capito che il governo attuale non avrebbe mai trattato loro come è stato fatto a molti di noi, me compresa, in tutti questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico.