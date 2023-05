Lara Stefana, si sente male e viene ricoverata due volte: muore a 29 anni

Lara Stefana: la tragica scomparsa a 29 anni a causa di una miocardite

Lara Stefana muore a soli 29 anni a causa di una miocardite. La comunità di Rezzato, in provincia di Brescia, piange la giovane strappata alla vita in modo così improvviso.

Il dramma di Lara Stefana

Lara Stefana è stata vittima di una miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco che può manifestarsi come conseguenza di infezioni virali, patologie autoimmuni e infiammatorie sistemiche. La giovane aveva cominciato a stare male alcuni giorni prima del decesso e, nonostante fosse stata ricoverata in ospedale due volte, per lei non c’è stato nulla da fare.

Funerali e cordoglio della comunità

I funerali di Lara Stefana si tengono il 6 maggio presso il Santuario della Madonna di Valverde a Rezzato. La salma riposa attualmente nella Casa Funeraria La Cattolica. Lara lascia nel dolore la madre Raffaella, il padre Giovanni, la sorella Elena e la nonna Lina. Di lei rimarranno il sorriso e la passione per il ballo e i viaggi.

Numerosi sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia Stefana, tra cui quello dell’Avis comunale di Rezzato, a cui appartiene la madre Raffaella: “Con profonda commozione partecipiamo al lutto di Raffaella e familiari per la repentina scomparsa della figlia Lara”. Altri messaggi di vicinanza e sostegno si susseguono per esprimere solidarietà.

La tragica scomparsa di Lara Stefana ha toccato profondamente la comunità di Rezzato, che si stringe attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.