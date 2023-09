Lasciato morire di fame: il tragico destino del bambino di due influencer del cibo

Un caso scioccante è emerso in Russia, dove una coppia di food blogger, Oxana Mironova, 33 anni, e Maxim Lyutyi, 43 anni, è stata arrestata con l’accusa di aver causato la morte del loro figlio neonato di appena 1 mese. La tragica vicenda ha destato indignazione e sconcerto in tutto il paese. Si scopre che Maxim, noto per la sua vita crudista e il suo stile di vita alternativo, ha persuaso la compagna Oxana a non allattare il loro bambino, ma piuttosto a seguirlo in un esperimento alimentare basato esclusivamente sulla luce solare.

Il Contesto dell’Incredibile Dieta a Base di Luce Solare

Il neonato, a soli 30 giorni di vita, è morto per inedia, una conseguenza dell’assurda teoria secondo cui potesse nutrirsi esclusivamente con la luce solare. “Non allattarlo, può vivere di luce solare”, avrebbe sostenuto Maxim. Le autorità ritengono che Maxim intendesse utilizzare il bambino come una sorta di “cavia” per poi promuovere questa bizzarra dieta attraverso i suoi canali sui social media. Oxana Mironova ha confessato la sua colpa, ma ha sottolineato di aver seguito le direttive del fidanzato per timore delle conseguenze. Pare che abbia tentato di opporsi alle idee strampalate di Maxim, ma senza successo.

Le Parole Scioccanti della Nonna

Dopo poche settimane dalla nascita, il neonato appariva sempre più debilitato e esausto a causa della malnutrizione. Alla fine, Oxana ha deciso di portarlo in ospedale, ma purtroppo era troppo tardi per salvare il piccolo. La nonna del bambino ha rivelato dettagli scioccanti, accusando la figlia e il suo compagno di far parte di una sorta di setta. Ha dichiarato con dolore: “Volevano sperimentare su questo bambino, nutrirlo esclusivamente con la luce solare e poi promuovere questa dieta assurda”. Ha espresso anche la sua opposizione a queste pratiche insensate, ma sua figlia non l’ha ascoltata, un tragico epilogo per questa incredibile storia.