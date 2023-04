Laura Chiatti, ecco chi sono tutti i suoi ex fidanzati

Laura Chiatti, nata nel 1982 sotto il segno del Cancro e originaria della provincia di Perugia, è sposata con l’attore Marco Bocci, anch’egli originario della stessa regione.

Dotata di un fascino accattivante che le ha permesso di essere incoronata Miss Teenager nel 1996, Laura Chiatti ha una storia di relazioni con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport.

È almeno dal 2006 che è single, dopo la fine della relazione di sette anni con il fidanzato attore e collega Silvio Muccino. Questo dopo che i due avevano collaborato per uno spot pubblicitario della Vodafone.

Dopo Muccino è stata la volta di Francesco Arca, tronista di spicco del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. I due hanno condiviso una relazione sentimentale che è durata fino al 2009 e un’amicizia che dura tuttora. Durante la stagione televisiva 2004-2005, Francesco Arca ha frequentato il salotto pomeridiano della De Filippi. Recentemente è stato protagonista in televisione come concorrente di Pechino Express e come attore di Sacrificio d’amore, una fiction in onda su Canale 5. Inoltre, Arca e la sua compagna, Irene Capuano, sono in attesa del loro secondo figlio, avendo già avuto una bambina.

Dopo la relazione con Arca, Laura Chiatti ha avuto una relazione con Davide Lamma, allenatore di basket, ex cestista e dirigente sportivo, per circa tre anni. La relazione si è conclusa nell’estate del 2013 e poco dopo è iniziata una relazione ancora più significativa.

Nel gennaio 2014, le speculazioni sono state verificate e l’attrice ha concesso una relazione sentimentale con l’attore Marco Bocci. In soli sette mesi, i due sono convolati a nozze a Perugia, in Umbria, nella Basilica di San Pietro. Questa è stata l’occasione ideale per rendere nota la gravidanza di Laura, una sposa radiosa in attesa del suo primo figlio. Enea è nato nel gennaio 2015, mentre il loro secondogenito Pablo è arrivato nel luglio 2016.