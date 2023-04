Marco Bocci e Laura Chiatti perché si sono lasciati? Tutta la verità

Nel 2013, la relazione sentimentale tra Emma Marrone e Marco Bocci è stata molto pubblicizzata dai tabloid. Questa relazione è stata caratterizzata da comprensione e passione reciproca, ma ha anche incontrato una serie di difficoltà che alla fine hanno portato alla rottura prima del previsto trasferimento della coppia.

Marco Bocci, il noto attore di Romanzo Criminale, è attualmente sposato con l’attrice umbra Laura Chiatti. La coppia ha annunciato il fidanzamento nel 2014 e si è sposata l’anno successivo. Nel 2015 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Enea, mentre il secondo, Pablo, è nato l’anno successivo. Nonostante le recenti voci di flirt, Marco Bocci è attualmente single. Tuttavia, non si sa cosa sia successo otto anni fa tra lui e Laura Chiatti che ha portato alla loro rottura.

Una delle domande più frequenti poste dalle ammiratrici del cantante è “perché si è lasciata con Marco Bocci?”. Purtroppo, la spiegazione del loro scioglimento è relativamente semplice. Entrambi erano troppo presi dalle loro carriere, il che li ha portati a vedersi raramente e a non poter assaporare la vita di coppia. Inoltre, risiedevano in città diverse, il che rendeva difficile costruire una relazione in queste condizioni.

Un motivo apparentemente insignificante è stato sufficiente a causare una frattura irrevocabile tra i due.

Emma e Marco si sono amichevolmente riconciliati e sono ora molto uniti. In un’intervista del 2019, Bocci aveva espresso la sua apprensione per l’ex compagna, dato che all’epoca Emma era impegnata in una lotta contro il cancro. Tutti si sono rallegrati quando è uscita vittoriosa dalla sua lotta contro la malattia.

La vita sentimentale di Emma Marrone è ripresa con Marco Bocci, la cui presentazione è stata favorita da Maria De Filippi dopo che la cantante salentina aveva espresso un particolare interesse per l’attore. Purtroppo anche questa relazione per Emma Marrone si è conclusa senza un annuncio formale sulla stampa e poco dopo Marco Bocci ha sposato Laura Chiatti. Si è parlato di infedeltà, ma sembra che i due si siano lasciati prima per varie incompatibilità.

Marco Bocci, Laura Chiatti ed Emma Marrone hanno riallacciato la loro amicizia, ma qual è stata la causa dello scioglimento del celebre trio?

“Ho avuto paura”.

Marco Bocci ed Emma Marrone erano giunti alla conclusione di doversi separare a causa delle rispettive professioni che li obbligavano a stare lontani per un lungo periodo. In seguito, i due sono riusciti a rimanere in contatto, nonostante le loro vite siano cambiate in modo significativo nel corso degli anni, anche se solo come amici.

All’annuncio dell’intervento chirurgico della cantante salentina, Marco Bocci ha parlato al Corriere della Sera e ha espresso il suo timore per il suo benessere. Aveva tentato di contattarla, ma il suo telefono era spento e non era riuscito a recapitarle il messaggio. Si è poi chiesto se avrebbe avuto l’opportunità di dirigerla in futuro, visto che ha iniziato a recitare da poco.