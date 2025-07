Guida contromano in autostrada a Bolzano e muore: Tobias Tappeiner aveva un tasso alcolemico elevato

Il drammatico episodio avvenuto lo scorso 15 giugno sull’autostrada del Brennero ha coinvolto Tobias Tappeiner, un giovane di 25 anni originario dell’Alto Adige, che ha perso la vita in un incidente frontale. Secondo quanto riportato dalla Procura di Bolzano, il ragazzo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,69 g/L, ben oltre il limite consentito dalla legge. L’analisi condotta sui liquidi biologici ha escluso la presenza di altre sostanze stupefacenti.





La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalle autorità competenti. Tobias Tappeiner era entrato in autostrada dal casello di Bolzano Sud, imboccando erroneamente la carreggiata in direzione sud verso Modena. Tuttavia, il giovane ha proseguito la sua corsa contromano verso nord, fino a scontrarsi violentemente con un’altra vettura. L’impatto è stato fatale per il 25enne, mentre gli occupanti dell’altro veicolo – una coppia con tre figli di 8, 11 e 14 anni – sono rimasti feriti.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. La coppia è stata trasportata in ambulanza negli ospedali di Trento e Bressanone, mentre i tre bambini, che versavano in condizioni più serie, sono stati trasferiti con elicotteri di soccorso alla clinica universitaria di Innsbruck. Fortunatamente, nessuno dei membri della famiglia è mai stato in pericolo di vita.

La Procura di Bolzano ha comunicato che, a seguito della morte del presunto responsabile, il procedimento penale sarà archiviato. La richiesta di archiviazione sarà sottoposta al giudice per le indagini preliminari, che dovrà valutarne l’accettazione.

Sul corpo di Tobias Tappeiner sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari per chiarire le circostanze dell’incidente. I risultati hanno confermato che il giovane stava guidando con un livello di alcol nel sangue tre volte superiore al limite legale.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha riportato l’attenzione sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. Gli esperti sottolineano l’importanza della prevenzione e dei controlli per evitare tragedie simili.