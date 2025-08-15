Tragedia a Ferragosto: perde la vita Giovanni Faniuolo mentre monta le luminarie per la festa patronale





A Valenzano, in provincia di Bari, il Ferragosto si è trasformato in un giorno di lutto. Giovanni Faniuolo, 46 anni, è morto mentre stava lavorando all’installazione delle luminarie per la festa di San Rocco. L’operaio, titolare insieme ai tre fratelli di una storica ditta di Putignano specializzata in addobbi luminosi, è precipitato per cause ancora da chiarire.





L’incidente è avvenuto nella mattinata, mentre il paese si preparava ai festeggiamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. Tra i presenti, anche alcuni familiari, testimoni impotenti della tragedia.

La comunità è sotto shock. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio: amici e conoscenti ricordano Gianni – come tutti lo chiamavano – come un uomo solare, capace di portare luce non solo nelle strade che decorava, ma anche nella vita di chi lo conosceva.

Il Comitato Festa Patronale San Rocco di Palagiano ha voluto omaggiarlo con un messaggio toccante: “La sua professionalità, la passione per l’arte luminosa e la dedizione al lavoro hanno reso le nostre celebrazioni indimenticabili. La luce di Giovanni continuerà a brillare nei ricordi e nelle vie che ha saputo illuminare con amore e maestria”.

Il sindaco Giampaolo Romanazzi ha disposto l’annullamento dei tre giorni di festa in segno di rispetto.

Il Ferragosto pugliese è stato segnato anche da un’altra tragedia sul lavoro: in provincia di Taranto, Pasquale Dinoi, netturbino stagionale, è stato travolto e ucciso da una moto di grossa cilindrata mentre raccoglieva i rifiuti. Anche in questo caso, indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.



