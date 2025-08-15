Marco Tardelli: “Myrta sarà il mio ultimo amore… forse. Sono sempre stato un playboy”





L’ex calciatore Marco Tardelli, noto per il suo ruolo di centrocampista nella Juventus e nella Inter, oltre che per la celebre esultanza ai Mondiali del 1982, ha condiviso alcuni dettagli della sua vita personale e ricordi legati alla sua carriera sportiva in una recente intervista. Attualmente, Tardelli si sta rilassando sull’isola di Pantelleria insieme alla giornalista e conduttrice televisiva Myrta Merlino, con cui è legato sentimentalmente dal 2016.





Parlando della sua relazione, Tardelli ha scherzato sul fatto che Myrta Merlino gli abbia “riacceso la luce” e ha ammesso di essere profondamente innamorato di lei, nonostante il suo passato da “playboy”. “Sarà il mio ultimo amore, anche se chi può dirlo. Sono sempre stato un playboy, no?”, ha detto l’ex campione con un sorriso. Tuttavia, ha anche rivelato che la compagna gli pone delle richieste che a volte lo mettono in difficoltà: “La sera mi chiede di ballare sotto la luna ma… non so ballare!”.

A pochi giorni dal suo 71° compleanno, che ricorrerà il 24 settembre, Tardelli ha dichiarato di sentirsi in forma e di apprezzare la vita rurale sull’isola. “Qui a Pantelleria mi sento come un ragazzino quando lavoro tra gli ulivi del mio orto”, ha raccontato.

Oltre a parlare della sua vita attuale, Marco Tardelli ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera calcistica. Ricordando i suoi anni alla Juventus, ha sottolineato quanto fosse importante la disciplina imposta dal club. “Boniperti mi accolse in ufficio e mi disse: ‘Tagliati i capelli, togli collanina e braccialetto, e poi torna’. La Juve era una scuola di vita”, ha spiegato l’ex centrocampista. Ha aggiunto che, nonostante le differenze con le generazioni attuali, quel rigore lo aiutò a crescere come uomo e professionista.

Un episodio particolare riguarda il periodo in cui Tardelli soffriva di frequenti stiramenti muscolari. “Dormivo poco perché mia figlia era appena nata”, ha ricordato. L’Avvocato Agnelli, sempre vicino ai giocatori, gli inviò un massaggiatore personale per aiutarlo a recuperare. Tuttavia, dopo un nuovo infortunio, l’ex calciatore ebbe una conversazione imbarazzante con Agnelli: “Gli dissi: ‘Guardi, mi taglierei la gamba’. E lui rispose: ‘Lo dice a me?’. Zoppicava un po’, che gaffe…”.

Nel corso dell’intervista, Tardelli ha anche espresso il suo parere sui suoi compagni di squadra dell’epoca. Ha definito Claudio Gentile un “amico vero” con cui è ancora in contatto nonostante la distanza geografica. Ha invece descritto Massimo Fanna come un giocatore dal grande potenziale non pienamente espresso e Domenico Marocchino come un “cialtroncello”.

Il legame di Marco Tardelli con il mondo del calcio rimane forte, ma oggi l’ex campione sembra concentrato sulla sua vita privata e sul godersi momenti di serenità lontano dai riflettori. La relazione con Myrta Merlino, che dura ormai da quasi dieci anni, rappresenta per lui una fonte di felicità e stabilità, anche se non mancano le battute scherzose sulla loro quotidianità.

Il racconto di Tardelli, tra nostalgia per il passato e apprezzamento per il presente, offre uno spaccato interessante sulla vita di uno degli eroi del calcio italiano.



