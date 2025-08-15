Un tragico incidente ha portato alla morte di Marco Alisciani, poliziotto di 50 anni, caduto in un burrone a Grotta, vicino a Pescaglia, in provincia di Lucca





Una fatalità ha spezzato la vita di Marco Alisciani, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Lucca. L’uomo, di 50 anni, è deceduto nella serata di giovedì 14 agosto a seguito di una caduta in un dirupo nella località di Grotta, nei pressi di Pescaglia, a circa 30 chilometri dalla città toscana.





Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto si trovava nella zona per assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato in occasione della festa di Santa Maria, nel paese di Pascoso. Pare che stesse cercando un punto panoramico da cui osservare meglio i fuochi d’artificio, quando il terreno impervio gli ha giocato un brutto scherzo. Marco Alisciani è scivolato e precipitato nel burrone, perdendo tragicamente la vita.

Le operazioni di soccorso, condotte nella notte tra giovedì e venerdì, si sono concluse purtroppo con esito negativo. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il corpo del sovrintendente è stato recuperato ormai privo di vita. Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha espresso il proprio cordoglio in un messaggio sui social: “Le operazioni di ricerca e soccorso sono terminate questa notte alle 4 purtroppo con esito infausto. Alla famiglia della persona deceduta vanno le nostre condoglianze e quelle di tutta la comunità di Pescaglia”.

La tragedia ha scosso profondamente i colleghi della Questura di Lucca, che hanno ricordato Marco Alisciani con un post pubblicato su Facebook: “Collega apprezzato e un caro amico per molti di noi. Lo scorso giugno aveva vinto il campionato italiano di tiro al volo. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nella nostra squadra e nella nostra vita. Ci uniamo al dolore della famiglia e offriamo loro tutto il nostro sostegno in questo momento difficile”.

Numerosi messaggi di affetto e ricordi commossi sono stati condivisi online da amici e conoscenti del poliziotto. Tra questi, uno recita: “Ciao, Marco, è stato un piacere conoscerti! Sempre gentile e sorridente”, mentre un altro aggiunge: “R.I.P., Marco. Un abbraccio a te, ovunque andrai, e uno alla famiglia. Un ricordo vivo e una stima infinita per un collega di altra Arma e per un amico”.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulle condizioni del terreno nella zona e sulla dinamica della caduta. I Carabinieri stanno conducendo ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Marco Alisciani, originario della Toscana e residente a Lucca, era un membro stimato della Polizia di Stato. In servizio presso l’Ufficio Polizia Amministrativa della Questura, era conosciuto per il suo impegno professionale e per la sua passione per il tiro al volo, disciplina in cui aveva recentemente ottenuto un importante riconoscimento vincendo il campionato italiano.



