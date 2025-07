Una bambina di 7 anni è scomparsa mentre giocava sulla spiaggia del Lido di Jesolo. Ritrovata sana e salva dalla Polizia di Stato dopo un’ora di ricerche

Momenti di apprensione al Lido di Jesolo, dove sabato scorso una bambina di sette anni è scomparsa mentre giocava sulla spiaggia. L’incidente si è verificato nei pressi di Piazza Marconi, durante una giornata di vacanza trascorsa insieme ai genitori. La piccola, approfittando di un attimo di distrazione della mamma e del papà, si è allontanata senza che loro se ne accorgessero, scatenando il panico tra i familiari.





La scomparsa è stata immediatamente segnalata alla Polizia di Stato, che ha avviato le ricerche senza perdere tempo. Gli agenti hanno raccolto tutte le informazioni necessarie dai genitori per poter identificare la bambina e hanno mobilitato diverse pattuglie per setacciare l’area. Le operazioni di ricerca si sono concentrate sia lungo l’arenile, in entrambe le direzioni, sia nelle zone circostanti, inclusa Via Bafile, con l’ausilio delle auto di servizio.

Dopo circa un’ora dall’inizio delle ricerche, gli agenti hanno individuato una bambina rannicchiata tra alcuni ombrelloni. La descrizione fornita dai genitori corrispondeva perfettamente alla piccola, che ha reagito correndo verso gli agenti non appena chiamata per nome. La bambina appariva visibilmente impaurita e infreddolita, ma fortunatamente era in buone condizioni fisiche.

Per tranquillizzarla, i poliziotti le hanno offerto il giubbotto della loro uniforme per riscaldarla. Successivamente, l’hanno accompagnata dai genitori, che l’hanno potuta riabbracciare con grande sollievo. La vicenda si è conclusa con un lieto fine, grazie alla tempestività e all’efficienza degli agenti coinvolti.

Questo episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta la vigilanza sui bambini, specialmente in luoghi affollati come le spiagge durante la stagione estiva. L’intervento rapido delle forze dell’ordine e la collaborazione tra poliziotti e volontari si sono rivelati decisivi per ritrovare la bambina sana e salva.

La Polizia di Stato ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini, intervenendo prontamente in situazioni di emergenza. I genitori della bambina hanno espresso la loro gratitudine agli agenti per il supporto ricevuto in un momento così delicato.

Il Lido di Jesolo è una delle mete turistiche più frequentate della costa veneta, e casi come questo sottolineano quanto sia fondamentale una rete di assistenza pronta a intervenire in caso di necessità. Grazie alla collaborazione tra autorità e cittadini, è stato possibile evitare un esito tragico e restituire serenità alla famiglia coinvolta.

Secondo quanto riportato dai genitori, la bambina si era allontanata mentre stava giocando sulla sabbia. Nonostante il breve periodo di distrazione, la situazione ha rapidamente preso una piega preoccupante, fino al ritrovamento da parte degli agenti. La piccola non ha riportato alcun danno fisico e ha potuto tornare a casa insieme alla mamma e al papà.

L’intervento della Polizia di Stato è stato fondamentale per la risoluzione del caso. Gli agenti hanno agito con professionalità e sensibilità, dimostrando grande attenzione nei confronti della bambina e dei suoi familiari. Questo episodio rappresenta un esempio positivo dell’efficacia delle forze dell’ordine nel gestire situazioni critiche.

In conclusione, il caso della bambina scomparsa al Lido di Jesolo si è risolto nel migliore dei modi grazie all’impegno congiunto delle autorità e alla collaborazione dei volontari. La vicenda serve da monito per ricordare l’importanza di vigilare attentamente sui più piccoli in contesti affollati e potenzialmente caotici. La prontezza degli agenti e il loro approccio umano sono stati determinanti per riportare serenità alla famiglia coinvolta.