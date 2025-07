Flavio Ubirti abbandona il calcio per diventare tronista a Uomini e Donne

Flavio Ubirti, ex portiere della squadra Baldaccio Bruni di Anghiari (provincia di Arezzo), ha deciso di lasciare il mondo del calcio per intraprendere una nuova avventura televisiva. Il 24enne, originario di un piccolo centro in provincia di Firenze, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di “Uomini e Donne”, il famoso dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo aver partecipato come tentatore a “Temptation Island”, il giovane ha scelto di mettersi nuovamente alla prova, questa volta cercando l’amore sotto i riflettori.





La notizia della sua decisione è stata confermata da Alberto Bruni, direttore sportivo della Baldaccio Bruni, che ha raccontato al portale “Arezzo Notizie” la comunicazione ricevuta dal calciatore. “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare”, ha dichiarato Bruni. Aggiungendo con ironia: “Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi.”

La carriera calcistica di Flavio Ubirti si è svolta principalmente nella Baldaccio Bruni, dove ha giocato come portiere fino a pochi mesi fa. Tuttavia, la sua partecipazione a “Temptation Island” gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, attirando l’attenzione delle fidanzate protagoniste del programma fin dal primo giorno. Durante lo show, condotto da Filippo Bisciglia, il giovane si era avvicinato in particolare a Denise, pur suscitando interesse anche da parte delle altre ragazze.

Oltre al calcio, Flavio Ubirti ha intrapreso la carriera di modello e sembra avere le idee chiare sul proprio futuro personale e professionale. In una recente dichiarazione, ha espresso il desiderio di costruire una famiglia e avere figli entro i prossimi dieci anni. “Tra 10 anni spero di avere una famiglia, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando”, ha affermato.

La scelta di abbandonare il calcio per dedicarsi alla televisione rappresenta un cambio radicale nella vita del giovane. La sua partecipazione a “Uomini e Donne” lo porterà a sedersi sul famoso trono del programma, dove avrà l’opportunità di conoscere nuove persone e provare a costruire una relazione sentimentale. Il dating show, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre, è da anni uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.

La notizia dell’ingresso di Flavio Ubirti nel cast di “Uomini e Donne” ha già suscitato curiosità e interesse tra i fan del programma e gli appassionati di reality televisivi. La sua esperienza a “Temptation Island” ha mostrato un lato carismatico e sicuro di sé, qualità che potrebbero giocare un ruolo importante nel suo percorso come tronista.

Per la Baldaccio Bruni, la perdita del giovane portiere rappresenta un imprevisto significativo. La squadra dovrà ora cercare un sostituto per rimpiazzare Flavio Ubirti, che aveva dimostrato talento e dedizione durante la sua permanenza nel club.

Il passaggio dal mondo dello sport a quello dello spettacolo non è raro tra i giovani calciatori che decidono di esplorare nuove opportunità. Nel caso di Flavio Ubirti, la decisione sembra essere motivata dalla volontà di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso, sfruttando la visibilità ottenuta grazie alla partecipazione a “Temptation Island”.

Con il suo ingresso in “Uomini e Donne”, Flavio Ubirti si unisce alla schiera dei tronisti che hanno cercato l’amore nel celebre programma di Maria De Filippi. Resta ora da vedere come il giovane affronterà questa nuova sfida e quali saranno le dinamiche che si svilupperanno durante la sua esperienza televisiva.