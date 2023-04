Marco Bocci la malattia scoperta per caso

Nel 2018, il noto attore umbro Marco Bocci, padre di due figli (Pablo ed Enea) e marito di Laura Chiatti, è stato colpito da herpes cerebrale, una condizione pericolosa che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Questa malattia può provocare danni cerebrali estremi o addirittura la morte.

L’esperienza è stata molto intensa, poiché ha avuto un impatto sulla memoria e sulle capacità di linguaggio dell’attore. Fortunatamente, l’équipe medica è riuscita a intervenire in tempo e a evitare il disastro. Questo ha spinto l’attore a riflettere in studio: “Spesso diamo per scontata la nostra vita, credendoci invincibili. Questo evento mi ha ispirato ad apprezzare ogni momento, senza pensare troppo alla situazione”.

Durante una recente intervista alla trasmissione di Mara Venier, Domenica In, Marco ha raccontato che il suo sistema immunitario indebolito ha fatto sì che il virus dell’herpes si diffondesse al cervello anziché alle labbra, come avviene di solito. Questo ha messo in serio pericolo la sua memoria e le sue capacità di linguaggio, ma ha avuto la fortuna di essere salvato in tempo dai medici.

Marco Bocci ha concluso l’intervista riflettendo sul suo ricordo di questo sfortunato evento, affermando che gli è sembrato di assistere a un film in cui lui stesso era il protagonista, pur non essendo consapevole del suo coinvolgimento.

I sintomi associati alla condizione di Herpes Cerebri di Marco Bocci sono da notare.

L’herpes cerebrale è causato dalla trasmissione del virus, che di solito compare sulle labbra, attraverso il nervo olfattivo al cervello. Questa infezione può produrre effetti gravi e, se non identificata tempestivamente, può essere fatale nel 70% dei casi.

L’infezione neurologica è tipicamente accompagnata da sintomi quali convulsioni, insonnia, agitazione, mutazioni del carattere e bruschi cambiamenti di umore. Altre manifestazioni includono la perdita del gusto, dell’olfatto e della memoria. Un sintomo caratteristico è l’afasia, ovvero l’improvvisa comparsa di disturbi del linguaggio. Nel 2020, Marco Bocci ha raccontato la sua malattia nello spettacolo “Lo zingaro”, un monologo in cui l’attore ha raccontato gli eventi vissuti a partire dall’incidente stradale.