Le disastrose conseguenze della chirurgia estetica: l'influencer in preda al rimorso - Controcopertina

Un’intervento cosmetico a base di botox ha lasciato un’amara sorpresa a un’influencer russa. Attraverso Instagram, ha condiviso i devastanti risultati di qualche giorno fa, mostrando un volto ormai sfigurato e ingonfiato. L’intervento chirurgico, finalizzato a migliorare il suo sguardo e la sua pelle, si è trasformato in un vero e proprio disastro.

Un’esperienza devastante per l’influencer

Il volto trasformato come un palloncino

Oksana Ovsepyan, influencer russa, ha confessato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico con l’obiettivo di migliorare il suo sguardo e la sua pelle. Tuttavia, il risultato è stato tutto fuorché soddisfacente. Ha scattato una foto dei suoi occhi e delle sopracciglia, condividendola su Instagram, e si è indignata con il chirurgo che ha eseguito l’operazione, lasciandola con un volto “come un palloncino”.

Oksana Ovsepyan ha descritto come i suoi occhi siano diventati gonfi e le sopracciglia asimmetriche dopo l’intervento. L’esperienza ha causato una profonda depressione, lasciandola con una grande delusione. “Mi sono fidata di un professionista e tutto è andato storto. La mia faccia sembra un palloncino! Dovrei andare a trovare i miei genitori e dovranno vedermi in questo stato. Come posso affrontarli così?”.

Rimorsi e rammarico

L’autocritica di un’ex star dei reality show

L’influencer, che è anche una cosmetologa di professione, ora si pente amaramente di aver permesso a questa persona (che non ha rivelato il nome) di eseguire l’intervento. “Mi pento di avermi affidato a questa persona. Guardo me stessa e piango: una sopracciglia più alta, l’altra più bassa, e i miei occhi sono obliqui. Mi sento terribilmente male”, ha rivelato Oksana Ovsepyan sui social. Inoltre, ha affermato che l’operazione potrebbe essere stata intenzionalmente fallimentare per danneggiare il suo aspetto.

“Il professionista che ha realizzato le sopracciglia e l’eyeliner mi ha chiamato e ha ammesso di non piacergli. Non ho dormito tutta la notte e ho pianto. Come può essere possibile? Siamo colleghi”, ha condiviso Oksana, una truccatrice di celebrità e una ex stella dei reality show russi.

Questa terribile esperienza è un monito sull’importanza di scegliere con cura i professionisti che si affidano per interventi estetici. La bellezza dovrebbe essere esaltata e migliorata in modo sicuro e rispettoso dei desideri personali. Speriamo che Oksana possa trovare una soluzione per correggere gli effetti devastanti dell’intervento e ritrovare la fiducia in se stessa.