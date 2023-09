Le ex concorrenti del Grande Fratello implorano il ritorno del trash!

Il Grande Fratello è tornato alle origini e lo ha fatto con un cast composto da persone comuni: un macellaio, un’operaia, un calzolaio, qualche impiegato e un tassista. Sono pochi i vip, ma è proprio la loro genuinità a fare la differenza. Il reality show più famoso d’Italia prova a cambiare rotta dopo la scorsa edizione, che ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori.

I concorrenti del nuovo Grande Fratello si distinguono per la loro semplicità, come dimostrano i loro discorsi e il loro linguaggio pulito, seppur a volte dialettale. Nessuno straparla né si parla sopra, non c’è traccia di personalità egocentriche da tenere a bada, non si respira mitomania. Tutti elementi che hanno portato il reality agli eccessi che conosciamo, ma sui cui oggettivamente si costruivano facilmente dinamiche che andavano avanti per settimane.

Ma questo cast “pulito” riuscirà a divertire il pubblico? È la domanda che in molti si pongono. La risposta arriverà solo con il passare delle puntate, ma già tra gli ex partecipanti del reality si sente la nostalgia delle edizioni precedenti, più trash e con concorrenti dalle storie personali più complesse.

La prima puntata del Grande Fratello ha visto la presenza di Guendalina Tavassi, ex gieffina che ha partecipato all’undicesima edizione nel lontano 2010. L’influencer ha scherzato su Paolo, il macellaio romano, ma si è poi annoiata a guardare il resto del programma. Pamela Prati, invece, ha pubblicato un video di una sua performance davanti alla Casa di Cinecittà, scrivendo ai nuovi concorrenti: “Godetevi il successo… Se mai lo avrete”.

In ogni caso, il nuovo Grande Fratello sembra aver fatto breccia nei cuori dei telespettatori che hanno voglia di tornare alle origini del reality show più famoso d’Italia.