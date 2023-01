Lecce – Milan Streaming Gratis Diretta Live Tv come vedere Sky o Dzan?

La Serie A TIM riprende con la diciottesima giornata e uno degli appuntamenti più attesi è Lecce-Milan, sabato 14 gennaio 2023 allo Stadio Via del Mare di Lecce. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00.

Il Lecce ha iniziato il nuovo anno con successo, conquistando quattro punti in due partite contro Lazio e Spezia. I salentini vogliono mantenere il loro momento positivo e lottare per la salvezza. Il Milan, invece, arriverà in Puglia motivato a conquistare i tre punti dopo il pareggio con la Roma e l’inattesa sconfitta con il Torino in Coppa Italia. I rossoneri sperano di recuperare il gap di sette punti che li separa dal Napoli nella corsa allo scudetto.

Dove vedere la partita?

Lecce-Milan si disputerà sabato 14 gennaio 2023 allo Stadio Via del Mare di Lecce con calcio d’inizio previsto alle ore 18:00. DAZN trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva. Gli abbonati potranno vedere la partita su una smart TV scaricando l’app DAZN, oppure utilizzando dispositivi come console di gioco come Xbox e PlayStation, o Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a “DAZN Zone”, l’incontro sarà accessibile anche sul canale 214 di Sky.

La diretta streaming dell’incontro sarà disponibile esclusivamente su DAZN. Per accedere alla piattaforma, si può visitare il sito web o scaricare l’app su vari dispositivi come PC, smartphone e tablet. La partita sarà presentata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Probabili formazioni

Il Lecce dovrebbe schierarsi in un 4-3-3 con Strefezza, Di Francesco e Colombo davanti al trio di centrocampo formato da Gonzalez, Hjulmand e Maleh. In difesa sono attesi Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo.

Il Milan utilizzerà il tradizionale 4-2-3-1 con Giroud come unico attaccante davanti a Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Il centrocampo, privo di Tonali per squalifica, sarà composto da Pobega e Bennacer. La linea difensiva sarà composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

La formazione del Lecce è un 4-3-3, con Falcone in porta, Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo a formare la linea difensiva, Gonzalez, Hjulmand e Maleh a centrocampo e Strefezza, Colombo e Di Francesco in avanti.

Il Milan si schiera in un 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Pobega e Bennacer a centrocampo, Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao in attacco e Giroud in avanti.

Scopri come accedere alla partita Lecce-Milan se ti trovi all’estero.

Se vi trovate fuori dall’Italia e non potete accedere ai contenuti del vostro account DAZN italiano, potete utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per accedervi. Questi servizi consentono di connettersi come se ci si trovasse in Italia, garantendo al contempo una maggiore privacy e sicurezza. Per aiutarvi a trovare il servizio migliore, ecco tre delle migliori VPN.