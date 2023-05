L'emozionante apparizione di Angelica, la figlia di Fiorello, a Viva Rai 2 - Controcopertina

Viva Rai 2 è diventato uno dei programmi più amati in televisione, grazie alla geniale conduzione di Fiorello e Biggio. Ogni giorno, lo show offre momenti di varietà, musica, comicità e sorprese. Tra i protagonisti che si avvicendano nello studio trasparente di via Asiago 10, c’è anche Angelica, la figlia di Fiorello, che ha fatto un’apparizione speciale che ha commosso tutti.

L’emozionante esibizione di Angelica

Durante una festa di compleanno di Fiorello, Angelica ha regalato al padre un momento indimenticabile. Per la prima volta in pubblico, dalla terrazza del Glass di via Asiago, ha suonato e cantato una bellissima versione del brano dei Nomadi, “Io vagabondo”. Fiorello, colpito dall’inaspettata performance della sua adorata figlia, non ha potuto trattenere l’emozione e qualche lacrima.

La crescita di Angelica

Angelica è la figlia di Fiorello e della moglie Susanna Biondo. Dopo sette anni di amore, i due si sono sposati nel 2003. Angelica, che ha ora 16 anni, si è unita alla famiglia composta anche dalla sorella Olivia, nata dalla precedente relazione di Susanna con Edoardo Testa. La giovane ha incantato il pubblico con la sua presenza e il suo talento, ricevendo numerosi complimenti anche sui social media, dove il video della sua esibizione è stato condiviso.

Un’ospite inaspettata

Angelica era già stata ospite a Viva Rai 2, ma in incognito. Durante una puntata dello show andata in onda il 20 marzo, Fiorello le aveva passato il microfono, presentandola come “una giovane ragazza a caso per il lancio della pubblicità”. La curiosità generata dal suo primo piano e l’orgoglio negli occhi di suo padre avevano suscitato grande interesse, ma in quell’occasione non era stata svelata l’identità della misteriosa ragazza.

In conclusione, l’apparizione di Angelica a Viva Rai 2 è stata un momento emozionante e sorprendente. La figlia di Fiorello ha dimostrato il suo talento e ha toccato il cuore di tutti con la sua performance. La crescita di Angelica è un motivo di grande orgoglio per la sua famiglia, che continua a supportarla nel suo percorso artistico.