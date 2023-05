Fiori d'arancio per Rosanna Lambertucci: Il terzo matrimonio all'età di 77 anni - Controcopertina

La conduttrice italiana Rosanna Lambertucci ha deciso di compiere il grande passo per la terza volta nella sua vita, dimostrando che non esiste un’età precisa per sposarsi. A 77 anni compiuti, Rosanna pronuncerà il fatidico “sì” in una cerimonia religiosa il 7 luglio a Roma, di fronte a una folla numerosa di invitati. I preparativi per questo lieto evento sono in corso senza intoppi, e la sposa sarà indubbiamente splendida. Scopriamo di più su questa affascinante donna e sul suo futuro sposo.

Il terzo matrimonio di Rosanna Lambertucci a 77 anni

Paragrafo 1: Rosanna Lambertucci, celebre conduttrice italiana, si appresta a celebrare il suo terzo matrimonio all’età di 77 anni. Il fatidico giorno è stato fissato per il 7 luglio, quando Rosanna sposerà il suo compagno, Mario Di Cosmo, in una cerimonia religiosa. La coppia festeggerà poi con una sontuosa festa a Palazzo Brancaccio, alla presenza di 300 invitati. Nonostante la differenza di età di quasi 15 anni tra Rosanna e Mario, questo non è mai stato un ostacolo per loro. La futura sposa ha recentemente rilasciato un’intervista a Chi, condividendo alcuni dettagli sulle nozze.

Un amore che sfida l’età: Rosanna Lambertucci si sposa a 77 anni

Rosanna Lambertucci sta per unire le proprie vite a quella del futuro marito, Mario Di Cosmo, nonostante la differenza di età di quasi 15 anni. Rosanna ha condiviso alcuni dettagli intimi su come hanno affrontato questa sfida. Inizialmente, la conduttrice considerava la differenza d’età come un problema, preoccupandosi che Mario volesse avere dei figli e non potesse ottenere questa gioia da lei. Tuttavia, Mario ha risposto con saggezza, dicendo a Rosanna che la sua vita potesse essere stata più lunga, ma la sua era stata più ricca. Queste parole toccanti hanno conquistato il cuore di Rosanna, che ha sottolineato come neanche la madre di Mario avesse mai portato una donna a casa prima di lei.

Un amore che matura con il tempo: Rosanna Lambertucci si confida sul suo terzo matrimonio

Per Rosanna, Mario rappresenta il suo terzo “sì” nel corso della sua vita, e ha condiviso ulteriori riflessioni sulla differenza che l’amore può fare. Afferma che dopo tanti anni insieme, l’amore cambia in meglio. La passione accecante iniziale si stabilizza, permettendo loro di apprezzare la tenerezza, la solidarietà e la presenza reciproca, che sono elementi fondamentali per costruire un futuro insieme. Rosanna ha descritto il suo matrimonio come “semplice ed elegante allo stesso tempo, senza eccessi”.