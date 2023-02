Leo Gassmann è single o fidanzato? Cosa sappiamo

Non si sa se Leo Gassmann e la cantante Enula stiano ancora insieme, ma i due sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2020. Gassmann è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e sui suoi account social non ci sono state attività che facciano pensare al contrario.

Leo Gassmann è uno dei grandi nomi in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane cantante, figlio del noto attore Alessandro Gassmann, si esibirà sul palco dell’Ariston con il brano Terzo Cuore, avendo già partecipato alla kermesse nella sezione nuove proposte. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto una relazione con la cantante Enula Bareggi, che ad oggi non si sa se sia ufficialmente giunta al termine.

Leo Gassmann ed Enula Bareggi stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Nel febbraio 2020, poco prima della sua partecipazione a Sanremo Giovani, Leo Gassmann fu fotografato dal settimanale Vero in un parco di Roma con una ragazza allora misteriosa, inizialmente identificata come Anna. I due si scambiarono baci, abbracci e tante coccole, ma non si sapeva da quanto tempo si frequentassero, né se si trattasse di un flirt passeggero o di una relazione seria. Poi l’identità della ragazza è stata resa nota quando si è presentata nella scuola di Amici 2020-2021: era la cantante Enula. La loro storia, nata in segreto e lontana dal gossip, ha poi vissuto un periodo sotto i riflettori, soprattutto quando l’allieva si è avvicinata al compagno Alessandro Cavallo mentre era fidanzata con Gassman, rivelando addirittura di averlo baciato.

Vita privata di Leo Gassman

Non è del tutto chiaro quale sia la situazione sentimentale di Leo Gassman al momento. Dalla partecipazione di Enula ad Amici a oggi, non c’è mai stato un annuncio ufficiale della fine della loro storia d’amore. Tuttavia, secondo diversi indizi social notati dai follower, i due si sarebbero già lasciati e sarebbero andati avanti. Ma non c’è mai stata alcuna comunicazione da parte dei diretti interessati. Inoltre, guardando il profilo social di Leo Gassman, che è seguito da oltre 200.000 follower, non ci sono post o storie recenti che facciano pensare a una nuova o precedente fidanzata nella vita del giovane cantante.