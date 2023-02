Oroscopo Branko domani 20 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Darete il meglio di voi senza abusare del vostro buon cuore. Chiarirai i problemi di fratelli o parenti stretti che ti hanno depresso per anni e se sei positivo la lezione sarà appresa. Anche se la tua famiglia è molto importante per te, ora penserai di più a te stesso. Non continuerai ad essere una vittima o un martire. Numeri fortunati: 9, 22, 5.

Toro

Aspettatevi cambiamenti che saranno molto vantaggiosi per voi. L’ambizione, in modo positivo, si accentua e ti spinge ad esplorare altri campi nel campo del lavoro o della professione. Il tuo desiderio di eccellere ti terrà molto occupato. La tua famiglia o il tuo partner reclameranno il tempo che non hai condiviso con loro. Numeri fortunati: 5, 11, 24.

Gemelli

Unioni, matrimoni o nuove storie d’amore bussano alle porte del tuo cuore. Nuove porte si aprono per te. Ti relazioni con persone influenti nella tua carriera e professione. Ti renderai conto di quanto sia importante lavorare e stabilire solide fondamenta nella tua vita. Ti impegnerai di più nella pianificazione di un futuro più sicuro e stabile. Numeri fortunati: 36, 40, 8.

Cancro

Rilassati e abbi fiducia che tutto nella tua vita è ora nelle mani di Dio. Ciò che potrebbe accadere nell’ambiente familiare sarà risolto nel tempo e senza molto intervento da parte tua. Solo tu puoi costruire il percorso verso la tua felicità perché sai bene cosa vuoi e cosa ti rende felice. Numeri fortunati: 25, 31, 15.

Leone

Evita le amicizie che non sono franche e che irradiano invidia con le loro azioni e parole. Non ascoltare i commenti negativi. Porta il tuo stile. Coccolatevi, accontentate i vostri gusti, non quelli degli altri. Farai moda ora, indossando o indossando ciò che ti piace di più e che ti fa sentire bene. Numeri fortunati: 18, 31, 10.

Vergine

La tua creatività è esaltata. È bello contagiarvi con l’entusiasmo e la gioia dei giovani. I bambini saranno in qualche modo presenti nella tua vita. Sentirai il desiderio di condividere e divertirti, soprattutto nella privacy della tua casa con le persone che ami. Numeri fortunati: 30, 9, 17.

Bilancia

L’energia planetaria vi terrà molto occupati oggi. Dovrai affrontare innumerevoli doveri, faccende e responsabilità che saranno molto difficili da eludere. Metti le cose in ordine di importanza e vedrai che con l’organizzazione puoi andare avanti in tutto. Seppellisci paure e insicurezze. Numeri fortunati: 40, 23, 14.

Scorpione

Hai molto lavoro, molte responsabilità sulle spalle e questo ti porterà ad esaurire le tue energie fisiche ed emotive, se non ti prendi cura di te stesso. Le passeggiate all’aperto saranno essenziali per rilassarsi. Non abbandonare la tua assistenza sanitaria. Guarda la dieta, l’esercizio fisico, ma non dimenticare di prenderti cura anche della parte emotiva, lo Scorpione. Numeri fortunati: 29, 7, 35.

Sagittario

Il sociale acquista forza e intensità. Troverai chi ti ama e chi ti odia. Sarai molto intrattenuto con tutto ciò che sta accadendo intorno a te. Presta maggiore attenzione ai tuoi piani o progetti poiché ogni disciplina che sviluppi ti aiuterà notevolmente ad armonizzare la tua vita. Numeri fortunati: 19, 2, 32.

Capricorno

Prendere le cose con calma sarà ora il tuo credo. Sei maturato e ti sei reso conto che niente di fretta lascia buoni risultati. Correre rischi inutili non è più attraente per te, Capricorno. Potresti benissimo voler trasferirti in un posto dove puoi goderti la natura a tuo piacimento. Numeri fortunati: 13, 8, 41.

Acquario

I talenti nascosti stanno ora venendo alla luce. Arte, musica, danza o canto saranno aree in cui ci si può avventurare. Continua a superare te stesso nella vita, Acquario. Tutto ciò che è successo è ora sepolto e ti apri a nuovi amori e nuovi lavori. Continuare ostinatamente a insistere sul vecchio significa perdere tempo d’oro. Numeri fortunati: 1, 45, 38.

Pesci

È tempo di lezioni sagge, sia nella gestione della tua vita che nell’amore. La tempesta che ti ha travolto finanziariamente è finita e ti lascia saggio gestire i tuoi soldi in modo molto astuto. Una persona del segno del Toro avrà molta influenza su di te. Ascolta attentamente e metti in pratica ciò che ti consiglia. Numeri fortunati: 23, 4, 11.