Leonia Picone investita da un camion mentre cercava di parlare col conducente

Un tragico evento ha scosso la comunità di Wetherill Park, nella zona ovest di Sydney, dove una madre coraggiosa è stata colpita e uccisa da un camion mentre cercava di insegnare a guidare a suo figlio adolescente. Leonia Picone, 55 anni, stava vivendo uno dei momenti più ordinari e significativi della vita di genitore, ma purtroppo è stato l’ultimo.

Un momento tragico immortalato nei filmati

Il momento angosciante è stato catturato da filmati che mostrano la disperazione di Leonia nel tentativo di attirare l’attenzione del conducente del camion. Il figlio di 17 anni era alla guida della Ford Mondeo della madre, mentre si avvicinavano all’incrocio tra Cowpasture Rd e Horsley Dr intorno alle 6.30 di mercoledì. La loro tranquilla giornata ha preso una piega devastante quando un camion ha colpito violentemente il loro veicolo, costringendo il figlio a fermarsi.

Un gesto disperato e una tragica risposta

Leonia Picone è scesa dalla macchina, un gesto che avrebbe dovuto essere un semplice confronto con il camionista, ma si è trasformato in un momento di terrore senza speranza. Nel tentativo di farsi notare, si è fermata davanti al camion, ma il conducente ha invece accelerato e l’ha investita brutalmente. L’orrore si è consumato sotto gli occhi sgomenti del figlio di Leonia, che era sceso dalla macchina pochi istanti prima dell’incidente.

Soccorsi vani e dolore immenso

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dopo la piccola collisione tra l’auto e il camion. I paramedici hanno tentato disperatamente di salvare Leonia Picone, ma purtroppo i loro sforzi sono stati inutili. L’ispettore di polizia Josh Dixon ha condiviso il dolore che la famiglia sta vivendo in questo momento di profonda tragedia.

La ricerca di risposte e giustizia

Mentre la comunità piange questa perdita scioccante, le autorità stanno cercando di comprendere le circostanze dell’incidente. Il figlio di Leonia è stato medicato sul posto ed è sotto choc, ma fortunatamente non ha riportato gravi lesioni fisiche. Nel frattempo, il conducente del camion, un uomo di 51 anni, è stato portato in ospedale per i test di alcol e droga, standard in questi casi. La polizia sta investigando l’incidente, ma al momento non sono state formulate accuse contro l’autista.

Una madre premurosa e una vita spezzata

Leonia Picone era conosciuta come una “buona madre” che si prendeva cura non solo dei suoi figli, ma anche dei suoi genitori anziani. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella vita di coloro che l’hanno conosciuta e amata. Mentre la comunità cerca di affrontare questa tragedia, la polizia sta cercando testimoni e prove che possano aiutare a far luce su questa terribile fatalità. Chiunque abbia filmati della dash cam o informazioni rilevanti è invitato a contattare la Crash Investigation Unit o Crime Stoppers al numero 1800 333 000.