L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina ultima puntata

Chi ha vinto e chi è il campione di stasera lunedì 13 febbraio? È iniziata una nuova settimana e oggi si riparte non solo con i consueti impegni, ma anche con l’appuntamento fisso della serata, quello che appassiona milioni di telespettatori, il gioco a quiz di Rai 1 l’Eredità. Un appuntamento atteso da molti, che insieme ai concorrenti ogni sera cercano di rispondere alle domande del bravo conduttore Flavio Insinna.

La puntata de L’Eredità in onda stasera, 13 febbraio 2023, sarà di quelle da ricordare.

Il programma è diventato una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e si concedono una pausa dalla routine quotidiana dopo un’intensa giornata di lavoro. Giocano insieme, anche da casa, in sfide appassionanti che mettono alla prova le loro conoscenze e le loro abilità di trivia. E nella fase finale, il campione rischia di perdere metà del premio in caso di errore. Ma tutto sta nell’abilità del campione. E anche in un pizzico di fortuna.

Per sedersi di fronte al conduttore nel game show Guillotine e vincere il premio in denaro, l’obiettivo è indovinare la parola che lega tutti i concorrenti. Se si commettono troppi errori, non si vince il premio. L’obiettivo è indovinare la parola giusta e portare a casa il premio in denaro.

Flavio Insinna su L’eredità

Chi è il campione de L’Eredità stasera?

La “stoccata finale” è la penultima sfida del game show “L’Eredità”. Si tratta di una sfida a due in cui solo uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass, sedersi davanti a Flavio Insinna e sperare di vincere, portandosi a casa il premio della puntata. Luca e Klaudia sono i concorrenti della puntata di oggi. Chi riuscirà a vincere alla ghigliottina, ultimo ostacolo dell’avvincente gioco? Chi riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il premio finale in denaro?

La parola ghigliottina e il montepremi finale sono entrambi elementi importanti del gioco a premi. La parola ghigliottina è la parola che, se indovinata, porrà fine al gioco e il jackpot finale è il premio che riceverà il vincitore.

Luke ha vinto la stoccata finale ed è andato alla ghigliottina con 150.000 euro. Riuscirà a mantenere la somma fino alla fine o dovrà dimezzarla e rinunciare al “bottino pieno”? Vediamo ora come è stata composta la sua ghigliottina.

fare

euro

lavaggio

trappola

fuori

Il montepremi di questo evento è di 75.000 euro. Chi si porterà a casa il montepremi? Quale sarà la parola vincente? Vi sveliamo tutto qui!

La parola vincente di stasera su L’eredità è.

Luca ha scelto la parola “area”, ma la parola corretta è “tunnel”. Il campione non ha quindi vinto, ma tornerà domani per tentare di nuovo di assicurarsi il montepremi!