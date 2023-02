Marco Mengoni tutto su di lui: età, fidanzato, malattia, dove vive, vita privata e patrimonio

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati della scena musicale del Bel Paese. Con il brano “Due vite” domina le classifiche del 73° Festival di Sanremo. Ecco i dettagli sulla vita professionale e personale del 34enne.

Marco Mengoni ha una carriera canora impressionante, caratterizzata da un timbro graffiante, dalla presenza scenica e da un carisma innato. È salito alla ribalta vincendo “X Factor” nel 2009 e da allora ha ottenuto molti successi.

Sono nata il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. A 14 anni ho studiato design al liceo, ma ho sentito il richiamo della musica, così ho iniziato a prendere lezioni di canto e poi sono entrata in un quintetto. Ci siamo esibiti nei locali e ho fatto molta esperienza. Nel frattempo, ho scritto le mie prime canzoni.

Terminato il liceo, si trasferisce a Roma e si iscrive all’Università di Lingue. Lavora anche come tecnico del suono in vari studi di registrazione. Tuttavia, ha sempre sognato di diventare un cantante. Nel 2009 ha deciso di tentare la fortuna e ha fatto un provino per “X Factor” all’età di 21 anni. Ha avuto successo ed è diventato un concorrente della squadra di Morgan. La sua voce unica ottiene l’approvazione del pubblico e vince il programma. Questo gli ha permesso di ottenere un contratto con la Sony e di accedere direttamente al Festival di Sanremo, al quale ha partecipato nel 2010. Nel 2013 è tornato all’Ariston e ha conquistato il gradino più alto del podio con il singolo “L’essenziale”.

Marco Mengoni è un noto cantautore italiano. Ha pubblicato sette album in studio, tre dei quali sono stati certificati disco di platino. Ha vinto numerosi premi, tra cui due MTV European Music Awards e nove Wind Music Awards. Oltre alla carriera musicale, Mengoni è anche un uomo d’affari di successo. È proprietario di un’azienda di abbigliamento e di un’etichetta discografica.

Negli anni successivi, Marco ha ottenuto riconoscimenti incidendo un totale di 7 album in studio e 4 album dal vivo. Quest’anno torna a Sanremo con il singolo “Due Vite”, con un testo profondo inerente al rapporto con se stesso. La sua canzone e la sua performance conquistano i primi posti in classifica fin dalla prima serata.

Il 34enne è molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Da quando ha raggiunto il successo, cerca di tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori. In passato è stato fotografato con un uomo, il che ha fatto pensare che i due si stessero frequentando. Tuttavia, queste voci non sono mai state confermate. Al momento non si sa se sia single o se abbia una relazione.

Il cantante vive a Milano ed è molto seguito sui social media, in particolare su Instagram dove ha 1,7 milioni di follower. Per quanto riguarda il suo patrimonio, non ci sono dati certi, ma sembra che da quando ha vinto “X Factor” abbia firmato un contratto con la casa discografica Sony Music del valore di 300 mila euro.

È finito più volte sotto i riflettori per le sue rivelazioni su un problema pesante che lo affligge da anni: il dismorfismo, un disturbo psicologico che porta a concentrarsi su difetti fisici inesistenti o minimi, quasi impercettibili agli occhi degli altri.

Da anni lavora con un terapeuta che lo aiuta a gestire le sue paure e a conoscere meglio se stesso. È stata un’esperienza molto positiva per lui, ma lotta ancora con l’ansia per il suo aspetto fisico.