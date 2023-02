L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente dell’ultima puntata

Qual è la parola vincente della ghigliottina di stasera su l’Eredità? Il gioco, condotto da Flavio Insinna, prevede domande di cultura generale, curiosità e sfide appassionanti. Si può giocare da casa, comodamente seduti sul divano.

Cosa è successo a L’Eredità domenica 19 febbraio 2023?

Il programma è diventato una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e staccano un po’ la spina dalla routine quotidiana dopo un’intensa giornata di lavoro. Giocano tutti insieme, anche da casa in sfide avvincenti. E che allenano la mente, soprattutto nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di essere dimezzato in caso di errore.

L’obiettivo è far vincere un solo concorrente indovinando la parola che lega tutti quelli nella ghigliottina.

Chi è il campione de L’Eredità stasera?

Oggi Massimiliano e Luca si sfideranno nell’ultima sfida del gioco, la Ghigliottina. Solo uno di loro potrà vincere e portare a casa il premio in denaro. Chi sarà?

Ghigliottina e montepremi finale

Luca ha vinto la stoccata finale e si è così recato alla ghigliottina, l’ultima fase del gioco a quiz, con 160.000 euro. Potrà mantenere la somma fino alla fine o dovrà dimezzarla e rinunciare al “bottino pieno”? Ma vediamo, ora, come è stata composta la sua ghigliottina:

Spia

Aprire

Su

Rosso

Velluto

Il montepremi è di 5.000 euro. Purtroppo Luca è riuscito a sbagliare tutte le parole della ghigliottina. Riuscirà il campione a portare a casa almeno il premio in denaro? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ve lo sveliamo qui!

La parola vincente di questa sera su L’Eredità è.

Luca non ha vinto, ma tornerà domani e ci riproverà!