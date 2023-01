L’Eredità, Eleonora di Terni nuova campionessa: montepremi vinto e dettagli

La sera del 19 gennaio, Flavio Insinna e la sua squadra hanno festeggiato una vittoria dopo diversi episodi di risultati negativi. La vittoria è stata ottenuta grazie a una nuova concorrente, Eleonora, di Terni, che ha agito con integrità, riuscendo a superare il campione in carica, Riccardo. Oltre alla vittoria, i telespettatori hanno notato un particolare.

L’eredità, il ritorno di un concorrente di dicembre

Nella puntata di giovedì 19 gennaio de L’Eredità, Flavio Insinna ha riaccolto uno dei campioni dell’edizione speciale de “L’Eredità – Sfida al Campione”, avvenuta a dicembre. Trattandosi di un’edizione speciale, i concorrenti non hanno potuto continuare a giocare nella puntata successiva, dando ad Aurora l’opportunità di rifarsi. A lei si sono uniti Joselito Somma, Eleonora di Terni, Alessandro di Roma, il campione Riccardo, Caterina della Val di Pesa e Francesco di Ancona.

Samira non era presente nella puntata del 19 gennaio 2023.

Flavio Insinna ha scherzato sul fatto che aveva notato che Samira sembrava un po’ in difficoltà; tuttavia, questa volta non era presente e al suo posto c’era la consueta scatola di cartone. Il conduttore ha rassicurato gli spettatori che tutto andava bene e che Samira Lui sarebbe tornata a breve.

Eleonora, dopo aver vinto diverse gare, si è qualificata per il Triello insieme a Riccardo e Joselito. Purtroppo Joselito non è arrivato alla Stoccata finale, permettendo così agli altri due concorrenti di sfidarsi a colpi di domande. Alla fine è stato il nuovo concorrente ternano a trionfare, accumulando un notevole montepremi!

Il 19 gennaio verranno svelati il montepremi e la parola vincente de L’Eredità.

Eleonora ha ottenuto un grande successo al primo tentativo, aggiudicandosi un montepremi di 210.000 euro e riuscendo a difenderlo. Dopo tre tempi, si è ritrovata con un totale di 26.250 euro. In un attimo ha avuto la risposta alla domanda: “Pace – Esame – Atto – Libertà – Sfocatura” e ha scritto “COSCIENZA”, aggiudicandosi così la vittoria. Esaminare la propria coscienza, agire in accordo con essa, trovare un’armonia tra scienza e fede, libertà di coscienza e macchia della coscienza.

Per la prima volta, farà anche un brindisi.

Per la prima volta nella storia de L’Eredità con Insinna, al campione è stato consegnato un bicchiere di spumante per festeggiare con il professor Andrea. Il premio è stato di ben 26.250 euro in gettoni d’oro. Flavio Insinna ha applaudito il risultato e poi ha passato la trasmissione al Tg1, commentando: “L’unica cosa che non ti invidio è come lo racconterai a Riccardo! Hai vinto al primo tentativo!”. Riuscirà Eleonora a ripetere questo successo?