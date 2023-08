L’eredità emotiva di Maurizio Costanzo: Camilla svela il legame con Maria De Filippi

Il vuoto lasciato da Maurizio Costanzo Il mondo dello spettacolo è stato profondamente segnato dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, il celebre conduttore che ha definito generazioni con la sua presenza televisiva. Il suo decesso ha lasciato un solco profondo, in particolare nel cuore di sua moglie, Maria De Filippi. La forza e la determinazione di Maria nel superare questo momento drammatico è stata sostenuta dalla vicinanza di amici e professionisti del settore.

Un’intervista toccante con Camilla Costanzo

In un dialogo sincero con Repubblica, Camilla, figlia del noto presentatore, ha condiviso riflessioni e aneddoti, gettando luce sul legame speciale tra suo padre e Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo: un padre, un marito e un professionista

Dopo la scomparsa di Maurizio, avvenuta a febbraio all’età di 83 anni, il ricordo di suo padre rimane vivo e palpabile per Camilla. Ha parlato delle “numerose assenze” di Maurizio, attribuite alla sua profonda dedizione al lavoro, ma anche della passione che ha trasmesso a Maria.

La vacanza, Maria e l’evoluzione di un uomo

“Prima di Maria, la parola ‘vacanza’ era assente dal suo vocabolario. La noia era il suo nemico e Maria è stata la chiave per cambiare quella prospettiva”, ha rivelato Camilla. Ha poi condiviso l’immagine di un Maurizio che, anche in vacanza, era sempre attivo, lavorando in un ambiente rinfrescato dall’aria condizionata.

Un amore inossidabile: Maria e Maurizio

Il legame tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un esempio emblematico di un amore solido e perdurante, che va oltre il confine della vita terrena. Nel corso dell’intervista, Camilla ha toccato anche l’evoluzione emotiva di suo padre negli anni, in particolare dopo la nascita del suo primo nipote.

Un erede di idee e progetti

Camilla ha sottolineato come Maurizio abbia continuato a essere produttivo fino all’ultimo: “Alla sua morte, abbiamo scoperto un tesoro di idee e progetti nel suo ufficio. Progetti già realizzati e altri ancora in cantiere. Queste idee erano la sua compagnia, il suo antidoto alla noia”.

Con questo ritratto intimo e sincero, Camilla Costanzo offre una visione approfondita dell’uomo dietro la figura pubblica, e del legame unico e speciale con Maria De Filippi.