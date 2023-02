L’Eredità, Riccardo Bertocci si è ritirato: ecco il perché

Riccardo Bertocci, l’ex campione de L’Eredità 2023, era assente dalla puntata del 4 febbraio, lasciando molti spettatori a chiedersi cosa fosse successo. Flavio Insinna ha fornito una spiegazione per l’assenza del concorrente cortonese, avvenuta all’improvviso mentre stava discutendo del record di Massimo Cannoletta.

Qual è il motivo della partenza di Riccardo Bertocci da L’Eredità?

Sabato 4 febbraio, gli spettatori de L’Eredità sono stati sorpresi dall’assenza del campione in carica della trasmissione. Il conduttore Flavio Insinna ha spiegato che il concorrente ha lasciato la competizione per motivi personali. Inoltre, sembra che anche Yuri abbia lasciato il programma per questioni personali.

Riccardo, un precedente partecipante, farà la sua ricomparsa a L’Eredità?

Per mantenere il proprio posto a L’Eredità, i concorrenti devono aver accumulato sette presenze consecutive sulla Ghigliottina. Purtroppo Riccardo, in gara dal 3 gennaio, non ha ancora raggiunto questo traguardo. A meno che non vengano concesse deroghe speciali, i telespettatori di Riccardo non potranno più vederlo nel programma. Come ha dichiarato Flavio Insinna, a L’Eredità non sono ammessi addii.

Nel corso degli anni, c’è stata una presenza costante di edizioni speciali che hanno permesso ai precedenti campioni di tornare in trasmissione. Lo ha dimostrato di recente il torneo “Sfida al Campione”, in cui Riccardo Bertocci ha concluso un’avventura lunga 31 puntate, 18 Ghigliottine e culminata con una vittoria che gli ha fruttato un gran premio di 40 mila euro in gettoni d’oro.