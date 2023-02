“Resta con me” è una fiction prodotta da Rai 1 che segue la storia del Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca

Chi è il regista e dove è girato

“Resta con me” è una produzione televisiva realizzata da Rai Fiction in collaborazione con la Palomar. L’idea originale è del famoso scrittore Maurizio De Giovanni, noto per opere come “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Il Commissario Ricciardi” e “Mina Settembre”. La regia della serie televisiva è stata affidata a Monica Vullo, che ha diretto altre serie TV di successo come “Don Matteo”, “Un passo dal cielo” e la terza edizione di “I Bastardi di Pizzofalcone”.

Il soggetto originale della serie è stato creato da Donatella Diamanti, nota per i suoi lavori come “Nero a metà” e “Vostro Onore”. La sceneggiatura è stata scritta da un team composto da Fabrizia Midulla, Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Tommaso Renzoni e Angelo Petrella.

Le riprese di “Resta con me” sono state effettuate interamente nella città di Napoli, in Campania. Questa scelta ha permesso di catturare la bellezza e l’energia della città, così come le sue tradizioni e la sua cultura. Questi elementi sono stati fondamentali per creare un’atmosfera autentica e coinvolgente per la serie televisiva.

Trama

“Resta con me” segue le vicende del Vicequestore Alessandro Scudieri, interpretato da Francesco Arca. All’inizio della serie, Alessandro sta vivendo un momento felice della sua vita con la moglie Paola, che lavora come giudice presso il Tribunale dei minori, e stanno per diventare genitori del loro primo figlio. Tuttavia, dopo una sparatoria che ferisce gravemente Paola e fa perdere il bambino, le indagini si concentrano su una banda di criminali locali che Alessandro stava investigando di nascosto dalla moglie. La situazione sconvolge Paola, che decide di allontanarsi da Alessandro.

Considerazione finale

Nella serie “Resta con me”, Alessandro cerca disperatamente di riparare il suo matrimonio mentre al contempo si impegna a vendicare la morte del figlio. Per questo motivo, chiede di essere trasferito all’Unità di Intervento dove lavora di notte e segue le tracce della banda criminale. Durante le sue indagini, scopre che stanno pianificando un grande colpo e lotta per impedirlo.

Ecco il cast di “Resta con me”: