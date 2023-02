Programmi Tv Stasera oggi 6 febbraio 2023: Film live da non perdere

Il 6 febbraio 2023, Rai Uno trasmetterà “Blackout-Vite sospese” e Canale 5 trasmetterà “Grande Fratello Vip”. Per facilitare una visione più organizzata, abbiamo suddiviso i film in onda lunedì 6 febbraio 2023 in varie categorie. Di seguito sono riportati gli orari dei principali canali televisivi in chiaro e non in diretta per la programmazione serale.

FILM

Alle 21.20 su Rai 4 va in onda The Domestics, storia post-apocalittica del viaggio disperato di una coppia alla ricerca di un posto sicuro dove vivere. Su Rai Movie alle 21.10, Dove la terra brucia segue l’ex fuorilegge Link costretto a riunirsi alla sua ex banda dopo una rapina al treno. Su Italia 1 alle 21.20, Death Race vede Jason Statham nei panni di un ex pilota in prigione che deve competere in una gara di auto modificate per ottenere la libertà. Infine, su Iris alle 21.42, La vita di Jackie Robinson racconta il viaggio del primo giocatore di baseball nero verso le Major League.

TELEFILM

Alle 21.25 su Rai Uno va in onda “Blackout – Vite sospese”. Le comunicazioni con Giorgio si sono perse e Linda sospetta che sia stato trafficato come immigrato clandestino. Marco, convinto della colpevolezza di Giovanni, cerca un dossier per incriminarlo.

INTRATTENIMENTO

Canale 5 trasmetterà il Grande Fratello Vip a partire dalle 21.44 con Alfonso Signorini che condurrà l’ultima edizione del celebre reality show. Con Signorini in studio ci saranno le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

CORRENTITÀ

Alle 21.20 su Rai Due, Boss Incognito torna per un’altra stagione a presentare le aziende italiane d’eccellenza e le persone che fanno grande il nostro Paese. Su Rai Tre, PresaDiretta approfondisce i temi più urgenti del nostro tempo, dalla guerra in Ucraina alla povertà, dai cambiamenti climatici all’Unione Europea. In questa stagione, un viaggio da nord a sud per indagare gli indicatori allarmanti della povertà e del deterioramento del mercato del lavoro. Il welfare può essere una risorsa per la crescita o la povertà è una colpa? E che dire della polemica sul Reddito di Cittadinanza? PresaDiretta analizza anche la battaglia contro la povertà educativa, perché investire sulle giovani generazioni è fondamentale per costruire un futuro migliore. Infine, la Quarta Repubblica di Rete 4, condotta da Nicola Porro, affronta con i suoi ospiti temi di attualità, politica ed economia.