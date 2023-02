L’Eredità, Riccardo Bertocci si è ritirato? Flavio Insinna ci dice il motivo

L’ex campione de L’Eredità, Riccardo Bertocci, è stato squalificato e Flavio Insinna ha fornito una spiegazione per l’incidente.

Molti spettatori si sono chiesti che fine avesse fatto Riccardo, il campione in carica de L’Eredità 2023, dopo la sua inaspettata assenza dalla puntata del 4 febbraio. Riccardo, che era in gara contro Massimo Cannoletta, è improvvisamente scomparso, lasciando tutti perplessi. Flavio Insinna ha fornito una spiegazione per la scomparsa del campione.

Ci è stato segnalato che Riccardo Bertocci non appare più a L’Eredità. Qual è il motivo?

Sabato 4 febbraio, milioni di telespettatori si sono sintonizzati su L’Eredità per scoprire che il supercampione in carica era assente dalla trasmissione. Flavio Insinna ha rivelato che il concorrente ha lasciato lo show per motivi personali, senza fornire ulteriori dettagli. Inoltre, anche Yuri ha lasciato la competizione per questioni personali.

Riccardo, un precedente partecipante, tornerà a L’Eredità?

Per rimanere a L’Eredità, sia per un ritiro volontario che per un’eliminazione, un concorrente deve aver accumulato almeno sette presenze consecutive sulla Ghigliottina. Purtroppo Riccardo, che è in gara dal 3 gennaio, non ha raggiunto questo requisito. A meno di particolari eccezioni concesse dal programma stesso, i sostenitori di Riccardo non avranno la possibilità di vederlo ancora una volta in gioco. Come Flavio Insinna ha dichiarato in più occasioni, a L’Eredità non ci sono addii.

Nel corso degli anni, c’è stato un costante afflusso di edizioni speciali che hanno permesso agli ex campioni di tornare al programma. Di recente, Riccardo Bertocci ha partecipato al torneo “Sfida al Campione”, durato 31 puntate, 18 Ghigliottine e che alla fine ha portato a una vittoria che gli ha fatto guadagnare 40 mila euro di gettoni d’oro.